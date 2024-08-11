「金磚之橋」能取代美元嗎？

俄烏戰爭爆發後，西方國家施加的一系列制裁措施幾乎將俄羅斯排除出了國際支付體系。俄羅斯企業一方面依靠加密貨幣支付，另一方面也在試圖打造獨立於美元的支付體系。莫斯科的計劃能夠成功嗎？

（德國之聲中文網）就在8月1日，俄羅斯聯邦委員會主席（相當於上院議長）馬特維延科(Valentina Matviyenko)在新聞發布會上證實，莫斯科計劃在金磚國家的框架下創建一個獨立於美元的金融結算平台「金磚之橋」。她說，俄方正在和所有金磚成員國的央行、財政部等職能機構進行對話，「如果一切順利，它將像炸彈一般爆炸。」她甚至希望，今後上海合作組織的成員國也能使用「金磚之橋」支付體系。

各成員國預計會在今年10月於俄羅斯喀山的金磚峰會上討論此議題。不過，馬特維延科也強調說，「金磚之橋」不太會構建一種統一貨幣，「也許只是某種現在正在推廣的數字貨幣。」

巴西總統盧拉去年8月在金磚峰會期間提出了共同貨幣之提議，不過專家認為並不現實。 圖片來源： Prime Ministers Office/ZUMA Press/picture alliance

目前仍在暢想階段

今年初，在X等多個社交平台上一度流傳消息稱，金磚國家「已經開始打造全新的數字支付平台」，還宣揚稱「金磚之橋」有望摧毀美元霸權。不過，該平台至今仍在倡議、討論、構想階段。根據俄羅斯財政部今年2月在金磚國家財長與央行行長會議上的說法，一份關於完善跨國貨幣金融體系的報告要到今年年底才會提交給各成員國領導人，「金磚之橋」只是報告中的倡議之一。

而構建統一貨幣的說法，則來自於去年8月的金磚國家南非峰會。當時巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)呼籲各成員國為彼此之間的貿易和投資創建共同貨幣，以降低美元匯率波動的衝擊。不過，鑑於金磚組織各成員國間迥異的經濟、政治環境以及極其不平衡的貿易關係，共同貨幣的構想並不現實。

德國《柏林日報》則認為，金磚各國領導人在10月的喀山峰會上是否能在「金磚之橋」問題上取得共識也依然存疑，至於「摧毀美元霸權」之說則更加不靠譜。目前，美國已經成功通過對中資銀行施壓阻撓中俄之間的本幣支付。俄羅斯軍工產業的運轉十分依賴於同中國的貿易。

（柏林日報等）

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