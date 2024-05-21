金沙江上游修建水庫有何風險？

今年2月藏人在甘孜縣舉行抗議反對政府修建崗託大壩曾引起人們的關注。周二，一個調查網站發表西藏河流成為水電戰場的文章，再次將中國在藏區的水利工程推上前台。

（德國之聲中文網）在中國開發水電的建設中，金沙江扮演了重要角色，全國13個水電基地中，金沙江的規模排位第一。計劃中的崗托水電站位於金沙江的上游，屬於重要的「龍頭」水庫。

2023年9月，中國電建集團首席技術專家馮樹榮接受《中國能源報》採訪時介紹道，龍頭水庫是指控制流域面積大，調節庫容大，一般具有年調節或者多年調節能力。崗托水電站目前仍處於可研階段，設計裝機容量為110萬千瓦。中國尚有20多座已被國家核准的龍頭水庫待建。

崗托水庫大壩的壩址位於中國四川省甘孜藏族自治州德格縣。據旅居德國的水利專家王維洛的分析，崗托也是南水北調西線工程從金沙江向黃河調水的項目，目前尚未動工，但已完成了許多投資，做好了鋪墊。

專家認為，在金沙江上游修築大型水壩，除了面臨當地地質特徵蘊含的風險以外，政府遇到的最大難題是徵地移民以及淹沒問題。王維洛今年曾在《阿波羅評論》網站發文指出，崗托水庫將直接淹沒6座寺廟以及大量宗教設施。其中有些寺院的歷史可以上溯至14世紀，裡面的壁畫更是稀世珍品。

王維洛在文中問道，寺廟被淹沒之後，是否需要重建？在哪裡重建？如何重建？是寺廟隨著移民走？還是移民隨著寺廟走？對於這些問題，當地人還在等待答案。

當地藏人反抗造壩

據在印度達蘭薩拉發行的《西藏時報》報導，今年2月20日，為修建崗托水電站，當地政府要求搬遷一個寺廟，僧人和民眾跪地懇求幹部停止執行搬遷命令。在此一周前，2月14日，藏人在甘孜縣政府總部外舉行和平集會，呼籲停止修建大壩。至今牆外網上流傳著相當數量的有關短片，一個影片顯示，一座寺廟的住持和藏族老人跪在地上哭訴；另一短片則看到僧侶被警察包圍著。

周二（5月21日），調查網站Turquoise Roof發表題為「佔領西藏河流：中國在西藏的水電戰場」一文，指出今年2月藏人罕見的抗議活動遭到政府的暴力鎮壓。隨著推動大壩工程的腳步加快，當地干部以及一些環保人士遭到噤聲。

該文還指出，在西藏修建水電站大壩會對世界上海拔最高、面積最大的高原造成災難性影響。因為它將是一個梯級工程，由若干人工湖組成，將一條奔騰的大河變成一連串的湖泊，最壞的情況下，如果一處大壩垮塌，會導致下一個大壩也垮塌，從而形成連鎖反應。

此外，大壩提高了河流的水位，增加了河水對地面的壓力，這反過來又增加了發生地質災難的可能，特別是因為喜馬拉雅山的山谷的地質非常活躍。

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