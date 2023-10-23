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重慶
坐落於長江上游的中國直轄市
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從羅威納咬傷女童到抵制捕殺流浪犬
從羅威納咬傷女童到抵制捕殺流浪犬
四川崇州一名2歲女童被一條惡狗咬傷後，中國多地宣佈加強養犬管理規定。但兩起流浪犬被捕殺的事件又讓新一輪「管狗」行動變了味兒，在中國引起廣泛討論。
社會
2023年10月23日
2023年10月23日
重慶推出地方版「反間諜法」
重慶推出地方版「反間諜法」
中國新的《反間諜法》生效兩個月後，重慶推出了相對應法規的地方版。法規內容包括要求反間諜知識教育納入公務員培訓和教育教學，以及加強涉外交流合作中的反間諜工作。
政治
2023年9月2日
2023年9月2日
中國核酸企業大裁員 工人與警方爆發衝突
中國核酸企業大裁員 工人與警方爆發衝突
重慶大渡口一家生產核酸檢測試劑的工廠疑因大幅裁員以及勞資糾紛，大批員工聚集示威並出現打砸行為。網路影片顯示，示威的工人員與到場維穩的警方發生衝突。
政治
2023年1月8日
2023年1月8日
德語媒體：從比拚「清零」到比拚「放開」
德語媒體：從比拚「清零」到比拚「放開」
中國結束清零政策後大城市出現洶湧的感染潮，但各地政府卻似乎在你追我趕地加速放開。多個德語媒體都關注到這一現象。
政治
2022年12月21日
2022年12月21日
「現在都陽了，我可以去照顧父親了」
「現在都陽了，我可以去照顧父親了」
堅持了三年嚴格疫情管制的中國在12月初實施政策急轉，對防疫措施大幅松綁。在目前的情況下，中國普通人心中充滿的更多的是焦慮還是期待？
政治
2022年12月13日
2022年12月13日
長平觀察：假如他是薄熙來
長平觀察：假如他是薄熙來
中共二十大即將召開，全球關注習近平可能進入最高權力的第三個任期。時評作家長平提出習近平與薄熙來換位的假設，提醒人們反思當初對「習李新政」的「眾望所歸」。
政治
2022年10月13日
2022年10月13日
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