重修美柬關係？美國防部長奧斯汀訪問金邊

美國國防部長奧斯汀周二（6月4日）前往柬埔寨，以加強與這個中國在東南亞最親密盟友的軍事關係。儘管迄今為止洪瑪奈仍承續其父洪森的政策，但柬埔寨的政權更替引發了美柬重修關係的猜測。

（德國之聲中文網）美國國防部長奧斯汀周二（6月4日）訪問金邊，並與柬埔寨國防大臣迪西哈、首相洪瑪奈以及洪瑪奈的父親、現任參議院議長洪森舉行了會面。奧斯汀會談後在社群網站平台X上表示，他與柬埔寨領導人舉行了富有成效的會晤，其中包括就如何加強兩國防務關係進行了實質性對話。

柬埔寨國防部在一份聲明中說，奧斯汀的訪問將加強兩國間持續了70多年的良好合作關係。

柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet） 圖片來源： Heng Sinith/AP/picture alliance

在前往金邊前，奧斯汀新加坡出席了"香格里拉對話"會議，並與中國國防部長董軍舉行了會談。

多年來，美國與柬埔寨的關係一直冷淡，這在很大程度上是因為金邊與中國關係密切，尤其是因為中國在泰國灣雲朗海軍基地的軍事存在。該基地的升級改造得到中國政府的協助。此外，華盛頓還對柬埔寨糟糕的人權記錄表示不滿，認為柬埔寨持續打壓持不同政見者和批評人士。

柬埔寨官方否認中國將享有任何特殊的駐軍特權，並表示該國保持國防中立。

洪瑪奈、奧斯汀都畢業於美國西點軍校

自去年洪瑪奈接替在位38年的父親洪森出任首相以來，此次行程是奧斯汀對柬埔寨的首次訪問。儘管迄今為止洪瑪奈仍承續其父的政策，但柬埔寨的政權更替引發了美柬重修關係的猜測。

洪瑪奈在去年8月成為首相之前任柬埔寨陸軍司令。奧斯汀和洪瑪奈都畢業於美國西點軍校--奧斯汀畢業於1975年，洪瑪奈畢業於1999年，是柬埔寨第一位西點軍校學員。

奧斯汀周二還與現任參議院議長的洪森舉行了單獨會談。洪森擔任柬埔寨首相長達近40年。

美國國防部表示，結束柬埔寨的行程之後，奧斯汀將前往法國參加二戰諾曼底登陸80周年紀念活動。

（美聯社）

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