鄭州富士康台籍員工被拘押， 陸委會稱「情節怪異」

中國國台辦發言人周五表示，被拘押的鄭州富士康台籍員工「涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查」。此前台灣方面已披露此案，陸委會稱其「情節怪異」。

（德國之聲中文網）中國政府周五（10月11日）表示，全球最大的蘋果手機代工商富士康（Foxconn）鄭州工廠的台灣員工涉嫌受賄罪和挪用資金罪等犯罪行為，正在接受調查。此前台灣方面已披露此案，陸委會稱其"情節怪異"。

中國國台辦發言人朱鳳蓮周五在一份聲明中表示，此案"當事人涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查"。聲明中並未透露被調查者人數及其身份。

台灣網路媒體"匯流新聞網"（CNEWS）近日報導，今年1月至4月間，陸續發生4名 鄭州富士康 的台籍幹部，被中國公安以"非公收賄"為由逮捕，至今已滯留中國9個多月無法返台。

台灣陸委會周四（10月10日）提供給路透社的聲明中表示，已針對該案詢問富士康母公司 鴻海，儘管鄭州公安以類似台灣的"背信罪"拘留4名富士康台幹，但富士康母公司鴻海卻表示"公司毫無損失"，4名幹部並無做出傷害公司利益的情事，公司也從未向中國公安報案。

陸委會的聲明表示，"這起案件情節相當怪異。"

中國國台辦發言人朱鳳蓮周五在一份聲明中表示，此案"當事人涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查"。 資料圖片 圖片來源： picture-alliance/Xinhua/Chen Yehua

栽贓牟利" 辦假案"？

"匯流新聞網"引述富士康中國籍員工向被捕台幹家屬透露的說法，稱這是當地人士與中國公安聯合" 辦假案"，欲借此栽贓牟利。

陸委會也認為，這起案件"不排除是出於少數公安腐敗濫權，已經嚴重傷害企業信心"，並呼籲中國相關單位盡速調查處置。

《紐約時報》對此案的報導中提到，中國各地的地方和省級政府都面臨資金短缺問題，難以維持公共服務。他們的主要資金來源之一——頻繁向開發商出售國有土地——因房地產市場崩盤而枯竭。

朱鳳蓮表示，目前案件正在偵辦中，"有關部門嚴格依法辦案，依法保障其合法權益"。但未就案件詳細說明。

富士康發言人周五接受媒體採訪時拒絕就此案置評。

中國聲稱民主治理的台灣為其領土的一部分，並反復表示不排除使用武力佔領台灣的可能性。

台灣曾多次警告其公民注意前往中國大陸的潛在危險。

今年6月，台灣政府提高了前往中國及香港澳門旅遊的警告級別，提醒台灣公民絕非必要，不要前往中國。此前北京威脅要懲治"台獨頑固分子"，被定罪分裂國家者最高處以死刑。

（路透社等）

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