郭文貴被控巨額詐騙案開審

以「爆料」走紅的中國流亡富商郭文貴在美國受審。在檢方看來，郭文貴的騙術簡單粗暴。辯護律師則強調，其目的是發起一場反對中國共產黨的運動。

（德國之聲中文網）路透社周五（5月24日）報導稱，美國助理檢察官弗根森（Micah Fergenson）當天向陪審團表示，郭文貴曾是中國的一名房地產開發商，後移居紐約，通過抨擊中國政府的影片在網上積累了大量追隨者。費根森補充道，在中國和香港當局沒收了他的資產後，郭文貴開始向他的支持者推銷欺詐性投資，為自己和家族帶來龐大的資金。在檢方看來，郭文貴的騙術簡單粗暴：「他用從被他欺騙的人那裡竊取來的錢過著億萬富翁的生活。」

檢察官還透露，從2018年開始，郭文貴在中文網路影片中推銷投資項目，其中涉及其媒體公司、一個虛構的加密貨幣企業和一個農場貸款項目，以及號稱一家提供特殊禮賓服務的高級俱樂部的會員資格。檢察官繼續指出，郭文貴挪用這些資金購買了一棟新澤西的豪宅、一艘遊艇、數輛豪車和其他奢侈物品，包括兩張價值3.6萬美元的床墊。

然而，郭文貴的辯護律師施羅夫（Sabrina Shroff）在開庭陳述中表示，郭文貴的業務是合法的，其目的是發起一場反對中國共產黨的運動。她強調：「這不是賭博，不是陰謀，也不是騙局。」施羅夫指出，郭文貴的許多行為，如擁有多部手機和銀行賬戶，都是常識性的自我保護措施，因為中國政府一直試圖破壞他在美國的工作。」這名辯護律師還敦促陪審員不要因為郭文貴花費其通過房產業賺取的巨額財富的方式而對他產生偏見。

自去年3月，美國司法部宣佈郭文貴受到起訴 圖片來源： Jane Rosenberg/REUTERS

異見人士還是詐騙犯？

檢方對郭文貴提出證券欺詐、電信欺詐、非法貨幣交易和共謀洗錢等12項指控，但郭文貴均予否認。相關庭審由美國地區法官托雷斯（Analisa Torres）主持，可能會持續到七月。

《紐約時報》本周四報導稱，如果郭文貴罪名成立，他可能面臨數十年的監禁，或可能被驅逐到中國，而他在那裡涉嫌強姦、賄賂和欺詐等罪行，已受到通緝。報導還指出，檢察官已在周二要求托雷斯法官禁止郭文貴的辯護律師提出驅逐出境的問題，因為那可能「博取陪審團的同情」。

《華爾街日報》也在相關報導中總結道：正如主審法官在一項審前裁決中所說的那樣，曼哈頓陪審團的艱巨任務是：裁定郭文貴是否是「一個真正的政治異見人士，亦或是一個詐騙犯」。報導在文章最後指出：該案的主審法官托雷斯今年早些時候裁定，郭文貴應該獲得機會做出有關他的行為是中國政府施壓的附帶結果的辯解。不過該法官也寫道，當然，郭文貴的解釋最終是否站得住腳是陪審團要考慮的問題。

共同被告已認罪

郭文貴曾使用多個化名，包括Miles Guo、Miles Kwok和Ho Wan Kwok等。自去年3月，美國司法部宣佈郭文貴受到起訴。在紐約被捕後，他一直關押在紐約市布魯克林的一所聯邦拘留中心，因為法官認為存在潛逃風險而不得保釋。

本月早些時候，郭文貴的一名共同被告、其前首席助理王雁平（Yvette Wang）已承認了電信詐騙和洗錢罪。美國政府稱這兩項罪名合計可判處最高14億美元的罰款和10年的監禁。王雁平的案子將於今年9月10日宣判。

郭文貴曾結交美國前總統川普的前顧問班農 圖片來源： Getty Images/AFP/D. Emmert

辯護律師：國際刑警組織曾試圖使郭噤聲

郭文貴曾結交美國前總統川普的前顧問班農（Steve Bannon）。2020年，班農在郭文貴價值3700萬美元的「Lady May」遊艇上因另一樁欺詐案被捕。川普在其總統任期結束前最後幾個小時赦免了班農。班農也從未認罪。

郭文貴於2014年在中國國家主席習近平領導的反腐運動期間離開中國。中國官員指控郭文貴犯有受賄、洗錢和其他罪行，但他予以否認。移居美國後，郭文貴在曼哈頓第五大道購買了一套豪宅，並通過批評中國政府，包括指責領導人腐敗，吸引了大量粉絲。

應中國政府的要求，國際刑警組織於2017年4月發布了逮捕郭文貴的「紅色通緝令」。郭文貴的辯護律師施羅夫周五在法庭上表示，在郭文貴（2017年4月）接受美國之音採訪後，國際刑警組織曾試圖使其噤聲。

（綜合報導）

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