選項黨禁止首席候選人克拉參加競選活動

距離歐洲議會選舉兩周之際，選項黨繼續陷入輿論漩渦。周三，選項黨禁止本黨首席候選人克拉在選戰中公開亮相。克拉也退出了選項黨領導層。

（德國之聲中文網）周三（5月23日），克拉（Maximilian Krah）本人證實退出選戰，也退出選項黨領導層。具體事由是克拉有關納粹黨衛隊（SS）的爭議表態。不過，47歲的克拉此前已因其來自中國的助手因間諜指控被捕、以及克拉本人與俄羅斯和中國的靠近而受到壓力。

選項黨排名第二的歐洲議會選舉候選人彼斯特龍（Petr Bystron）在受到腐敗調查後也暫時停止選戰。

目前，歐洲議會選舉的信件投票已在進行中。克拉名列選票上選項黨首席候選人的事實已無法改變。目前來看，他仍有可能再次成為歐洲議會議員。但如果他自動放棄，則是他在歐洲議會生涯的結束。

爭議採訪

克拉最新引發爭議的表態是在接受義大利《共和國報》以及英國《金融時報》採訪時作出的。他被問及有關納粹黨衛軍的問題。黨衛軍負責管理集中營等，對納粹戰爭罪行負有重大責任。二戰後的紐倫堡審判中，黨衛軍被定為犯罪組織。

克拉在採訪中稱："我永遠不會說，每個穿黨衛軍制服的人，自動就是一名罪犯。"在回答黨衛軍是否是戰爭罪犯的問題時，克拉說："肯定有很高的比例是罪犯，但不是所有人。"

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法國雷朋政黨稱跨越紅線

此後，法國由雷朋（Marine Le Pen）領導的國家聯盟黨首先發出訊號。該黨迄今為止與選項黨同屬歐洲議會認同與民主（ID）黨團，如今則宣佈停止合作。國家聯盟黨主席巴爾代拉（Jordan Bardella）向媒體表示："我想，我們在歐洲議會合作了五年的選項黨跨越了一條對我來說是紅線的界限。"他說，選舉後，將尋找新的盟友，而不再與選項黨合作。

隨後，選項黨周三舉行緊急會議。會議期間，《圖片報》便報導了對克拉的選戰禁令。克拉則在平台X上表示他自己放棄繼續在選戰中亮相，以及退出領導層。

過去數周以來，克拉持續處於輿論漩渦中。首先是對他以及彼斯特龍收受親俄平台Voice of Europe金錢的指控，--二人均予以否認。再就是克拉來自中國的助手受到間諜罪嫌疑。而對克拉本人，據媒體報導，檢方正在初步調查是否收受了來自中國的資金。

對選項黨而言，法國國家聯盟黨的表態可能意味著，選項黨在歐洲層面失去部分權力。選項黨如何找到未來在歐洲層面的合作夥伴，尚不明確。

（德新社）

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