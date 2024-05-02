選項黨歐洲議員克拉要求前助手退黨

據德媒報導，選項黨（AfD）參加歐洲議會選舉的首席競選人克拉要求因涉嫌為中國情報部門從事間諜活動、現已被拘捕的前助手Jian G."立即"退出選項黨，"以避免造成更大的損失"。

（德國之聲中文網）《世界報》引述克拉（Maximilian Krah）說，如果Jian G.不這樣做，那麼選項黨對其開除黨籍的程序將不可避免。

Jian G.自2019年是選項黨歐洲議員克拉的緊密助手。今年4月22日，他在德勒斯登因涉嫌為外國情報部門從事間諜活動、情節特別嚴重而被拘捕。檢察部門對他的具體指控是，向中國情報部門提供有關歐洲議會談判的訊息並監視在德國的中國異見人士。

《世界報》報導稱，Jian G.2022年成為選項黨成員。在他被拘捕後，克拉將這位多年的工作人員辭退。

克拉再次否認對這位前助手的非法行為知情。他向《世界報》表示，知道Jian G.與台灣代表處、中國大使館和中國反對派人士有聯絡，但並不知道有現在所公佈的程度，他也沒有發現當時有矛盾之處。

該報還報導稱，克拉曾與Jian G.兩次去中國，其中包括前往中共中央對外聯絡部（中聯部）。德國安全部門將該機構定為情報部門。克拉表示，他在那裡與"專門面向德國的外交官"舉行了會晤。

報導稱，克拉還批評德國憲法部門。他說："據媒體報導，聯邦憲法保護據自2020年即系統監控Jian G。"克拉表示，自己可能太天真，"但他們是知道的"。

《世界報》還引述媒體平台The European Conservative的一篇報導。這篇2023年4月發表的報導已對克拉的助手Jian G.提出質疑。

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受到前期調查 克拉仍將出席一次選戰活動

克拉本人則受到檢察部門因他可能收受來自俄羅斯和中國的資金而進行的前期調查。該調查的目的是確認是否存在議員收受賄賂的初始嫌疑。

另據報導，距離歐洲議會選舉四周之際，克拉仍將於5月11日參加一次選戰活動，地點位於慕尼黑附近的泰根湖。屆時，選項黨主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）也將出席。克拉的一名發言人周四向法新社作出這一表態，並稱克拉"日程表是滿的"。

（法新社等）

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