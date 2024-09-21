遭北韓驅逐的美國士兵認罪後獲釋

美國陸軍二等兵特拉維斯‧金2023年在部署韓國期間越境進入北韓，經外交斡旋後返美。根據認罪協議，特拉維斯‧金被軍事法庭判處一年監禁，由於拘留期間服刑期滿，當庭獲釋。

（德國之聲中文網）美國陸軍二等兵特拉維斯‧金（Travis King）2023年在部屬韓國期間越境闖入北韓，經過數周外交斡旋後遭北韓驅逐出境。本周五(9月20日)，金在美國德州布立斯堡軍事法庭受審，對14項指控中的5項表示認罪，被判處一年監禁。法官裁定，金在審前拘留時已服刑，可當庭獲釋。

其律師在聲明中表示，「鑑於特拉維斯已經服刑且表現良好，他現已自由並將返回家中。」聲明還稱，金已被「不光彩地退役」。

律師稱，特拉維斯‧金一生都面臨重大的挑戰，包括艱苦的成長環境、接觸犯罪環境，以及與精神健康問題。「所有這些因素都加劇了他在軍隊中面對的困難」。

拉維斯‧金做了什麼?

特拉維斯‧金2021年1月參軍，隨美軍駐扎韓國期間因襲擊指控被拘留。 路透社引述韓國法院的裁決報導，2022年9月，特拉維斯．金在酒吧打人，隔月又因另一起爭執事件被警方訊問，訊問期間仍繼續發生爆粗口、踢警車車門的「攻擊行為」。他在韓國拘留所被關押了47天後獲釋。

金原本應返回美國面臨紀律處分，但2023年7月在返美途中從首爾國際機場溜走，隨後參加了一個南北韓邊境的平民旅行團。特拉維斯‧金非法闖入北韓邊境後立即遭到拘留，直到去年9月獲釋。

返美後，美國陸軍根據《統一軍事司法法典》對他作出14項指控。經過幕後談判，金於2024 年 8 月對五項指控認罪，美軍則撤銷其他九項指控。

（路透社、法新社）

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