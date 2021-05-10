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遜尼派
原意為遵循聖訓者，為伊斯蘭教中的最大派別，自稱「正統派」，與什葉派對立。
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深度報導
阿富汗學校爆炸 中國：美撤軍威脅當地穩定
阿富汗學校爆炸 中國：美撤軍威脅當地穩定
阿富汗首都喀布爾（Kabul）一所學校遭炸彈攻擊，造成68人死亡，大部份為女學生。中國外交部指，美國撤軍阿富汗使當地安全受到威脅。
政治
2021年5月10日
2021年5月10日
喀布爾再遭爆炸襲擊 40餘人喪生
喀布爾再遭爆炸襲擊 40餘人喪生
阿富汗首都喀布爾的什葉派穆斯林聚居區再次發生爆炸事件。「伊斯蘭國」遜尼派恐怖民兵組織此前已經在這裡製造了多起嚴重的襲擊事件。
政治
2017年12月28日
2017年12月28日
沙烏地東部清真寺遭襲 多人傷亡
沙烏地東部清真寺遭襲 多人傷亡
沙烏地東部一座清真寺發生炸彈襲擊事件，至少四人死亡。兩名襲擊者有一人死亡，另一人受傷被捕。
2016年1月29日
2016年1月29日
路透社：習近平扮演中東「協調員」
路透社：習近平扮演中東「協調員」
中国国家主席習近平下周將不同尋常地出訪沙烏地阿拉伯和伊朗。外界認為，北京方面有可能在目前沙烏地和伊朗之間的矛盾衝突中扮演「真誠的協調員」的角色。
2016年1月15日
2016年1月15日
遜尼派和什葉派穆斯林之爭
遜尼派和什葉派穆斯林之爭
伊朗和沙烏地阿拉伯加劇1300多年来伊斯兰教的分歧。
2016年1月10日
2016年1月10日
評論：強硬派要衝突不要對話
評論：強硬派要衝突不要對話
伊朗和沙烏地阿拉伯在中東地區爭奪主導權的競爭進入了一個新階段。德國之聲記者 Jamsheed Faroughi认为，國際社會必須對此進行干預。
2016年1月5日
2016年1月5日
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