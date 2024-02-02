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達賴喇嘛（第十四世）
藏人最高宗教和精神領袖，諾貝爾和平獎得主。
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深度報導
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
西藏流亡政權：中國正推行同化教育
西藏流亡政權：中國正推行同化教育
流亡藏人政權日前透露，正在和北京秘密談判達賴喇嘛返回西藏等一系列話題。不過分析人士指出，談判不太可能取得成果。流亡政權負責人還指責中國政府試圖同化西藏青少年，消弭西藏傳統文化。
人權
2023年12月8日
2023年12月8日
達賴喇嘛：中國方面正在尋求對話
達賴喇嘛：中國方面正在尋求對話
七月初，剛剛度過88歲生日的西藏精神領袖達賴喇嘛對媒體表示："中國官員已經意識到，西藏人民的意志非常堅強，因此，他們已經開始嘗試同我進行接觸，以期解決西藏問題。"
政治
2023年8月7日
2023年8月7日
在達賴喇嘛「親吻事件」爭議的背後
在達賴喇嘛「親吻事件」爭議的背後
儘管達賴喇嘛親吻小男孩的影片在網上廣為流傳並且引發全球爭議，但這位西藏精神領袖在忠實追隨者中的地位似乎並未受到影響。
政治
2023年4月27日
2023年4月27日
被批不當親吻小男孩，達賴喇嘛公開致歉
被批不當親吻小男孩，達賴喇嘛公開致歉
一段廣為流傳的達賴喇嘛親吻小男孩的影片在網上引發抗議，達蘭薩拉達賴喇嘛辦公室發表致歉聲明。
政治
2023年4月10日
2023年4月10日
藏人官員：西藏人權正在死去 中批干涉內政
藏人官員：西藏人權正在死去 中批干涉內政
西藏人權議題持續受到矚目。在28日的美國國會上，藏人行政中央官員及好萊塢知名演員雙雙發言呼籲各國關注西藏人權受迫情況，國際特赦組織27日發佈的年度人權報告也指出，西藏的人權狀況正在持續惡化。他們說了什麼？
政治
2023年3月29日
2023年3月29日
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