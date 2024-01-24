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達沃斯
達沃斯位於瑞士東部，以冬季運動和每年在那裡召開的達沃斯論壇知名。
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深度報導
央行出手了！降准降息穩定市場
央行出手了！降准降息穩定市場
中國人民銀行行長潘功勝周三宣佈，2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性1兆元，並即將局部降息。市場情緒反彈，港股應聲拉升。專家指出，這凸顯政府希望確保經濟在新的一年有良好開局。
經濟
2024年1月24日
2024年1月24日
阿根廷總統「激情」演講 究竟說了啥？
阿根廷總統「激情」演講 究竟說了啥？
阿根廷新任總統米萊在達沃斯世界經濟論壇的一番演講，在有些人眼中像「春藥」一樣令人情緒高昂。這位信奉自由主義，反對一切政府干預的國家領導人，到底在達沃斯說了什麼？
政治
2024年1月20日
2024年1月20日
德語媒體：中國總理李強的宣傳秀
德語媒體：中國總理李強的宣傳秀
中國總理李強在達沃斯世界經濟論壇上提前劇透了中國去年的經濟增長數據：2023年，中國經濟實現了5.2%的增長，超過了政府給定的目標。不過，對於今後的經濟展望，多數專家卻並不認同李強總理的樂觀態度。
媒體
2024年1月19日
2024年1月19日
歐美媒體看中國經濟: 「增長失去光澤「」缺乏未來方案」
歐美媒體看中國經濟: 「增長失去光澤「」缺乏未來方案」
中國國務院總理李強在達沃斯論壇宣佈去年經濟增速5.2%，儘管單從數字上仍讓世界豔羨，但暗藏憂慮。多家歐美媒體對此進行了分析。
經濟
2024年1月19日
2024年1月19日
「重建信任」——2024年達沃斯世界經濟論壇
「重建信任」——2024年達沃斯世界經濟論壇
世界經濟論壇2024年年會於1月15日至19日在瑞士達沃斯舉行。來自全球2800多名政界、商界、學界和媒體代表共同探討中東和烏克蘭的戰爭、經濟衰退的陰影和人工智慧的挑战等重要話題。
經濟
2024年1月19日
2024年1月19日
5 張圖
達沃斯熱議人工智慧 歐洲落后了嗎
達沃斯熱議人工智慧 歐洲落后了嗎
人工智慧的話题在达沃斯世界經濟論壇上頻繁被提及，只是相關討論中鮮少見到歐洲企業的身影。
技術
2024年1月18日
2024年1月18日
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