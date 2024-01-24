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達沃斯

達沃斯位於瑞士東部，以冬季運動和每年在那裡召開的達沃斯論壇知名。

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深度報導

經濟學人智庫高級分析師表示：「降準是央行將在今年保持寬松貨幣政策的跡象」。

央行出手了！降准降息穩定市場

央行出手了！降准降息穩定市場

中國人民銀行行長潘功勝周三宣佈，2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性1兆元，並即將局部降息。市場情緒反彈，港股應聲拉升。專家指出，這凸顯政府希望確保經濟在新的一年有良好開局。
經濟2024年1月24日
一改搖滾風格 阿根廷總統米萊西裝革履的在達沃斯上發表了抨擊「社會主義」的演講

阿根廷總統「激情」演講 究竟說了啥？

阿根廷總統「激情」演講 究竟說了啥？

阿根廷新任總統米萊在達沃斯世界經濟論壇的一番演講，在有些人眼中像「春藥」一樣令人情緒高昂。這位信奉自由主義，反對一切政府干預的國家領導人，到底在達沃斯說了什麼？
政治2024年1月20日
Schweiz | Weltwirtschaftsforum 2024 in Davos

德語媒體：中國總理李強的宣傳秀

德語媒體：中國總理李強的宣傳秀

中國總理李強在達沃斯世界經濟論壇上提前劇透了中國去年的經濟增長數據：2023年，中國經濟實現了5.2%的增長，超過了政府給定的目標。不過，對於今後的經濟展望，多數專家卻並不認同李強總理的樂觀態度。
媒體2024年1月19日
2023年中國經濟5.2%的增長，是排除了新冠疫情期間以外1990年以來最低的

歐美媒體看中國經濟: 「增長失去光澤「」缺乏未來方案」

歐美媒體看中國經濟: 「增長失去光澤「」缺乏未來方案」

中國國務院總理李強在達沃斯論壇宣佈去年經濟增速5.2%，儘管單從數字上仍讓世界豔羨，但暗藏憂慮。多家歐美媒體對此進行了分析。
經濟2024年1月19日
Schweiz Davos | Weltwirtschaftsforum

「重建信任」——2024年達沃斯世界經濟論壇

「重建信任」——2024年達沃斯世界經濟論壇

世界經濟論壇2024年年會於1月15日至19日在瑞士達沃斯舉行。來自全球2800多名政界、商界、學界和媒體代表共同探討中東和烏克蘭的戰爭、經濟衰退的陰影和人工智慧的挑战等重要話題。
經濟2024年1月19日5 張圖
World Economic Forum 2024 | Davos | Künstliche Intelligenz

達沃斯熱議人工智慧　歐洲落后了嗎

達沃斯熱議人工智慧　歐洲落后了嗎

人工智慧的話题在达沃斯世界經濟論壇上頻繁被提及，只是相關討論中鮮少見到歐洲企業的身影。
技術2024年1月18日
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