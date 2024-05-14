進不去門了！德中資公司罷工員工遭停工

德國一家中資公司員工創下的德國史上最長罷工告一段落。不過僱主和員工的勞資糾紛並未停止。參加這場馬拉松式罷工的員工返工時發現，公司已將他們拒之門外，不讓他們復工，資方的理由是什麼？工會又如何回應？

（德國之聲中文網）幾天前，金屬行業工會（IG Metal）宣佈暫停一家金屬廢料回收企業的長期罷工。這家名為SRW metalfloat的公司位於薩克森州愛斯本海恩（Espenhain），2016年其母公司被中國齊合天地集團收購。

這家中資企業的工人之前已持續罷工大約180天，打破德國罷工歷史上的記錄。工人們要求與公司訂立勞資合同、加薪8%、每周工作時間從40小時縮短至38小時。

面對員工暫停罷工，該公司的回應是，將部分參加罷工的員工拒之門外，給出的原因是，公司不可能在短時間內調整員工班次。德國中德意志電台報導，5月6日星期一早上，有大約90名員工站在緊鎖的大門前，被告知不得進入廠區，這使得勞資糾紛進一步升級。

該媒體援引金屬行業工會的代表黑克爾（Michael Hecker）表示：「我們嘗試進入廠區。但未能成功，因為僱主關閉了鑰匙感應器，並在工廠大門前佈置了安保人員。"這位工會人士稱這是一場「醜聞並蓄意升級事件」。他補充說：「僱主對和平解決問題毫無興趣。」 公司表示：「不可能這麼快就讓如此之多的員工立即重新融入到公司中。在罷工期間，公司已經調整了輪班制度，重新融入，客觀上是不可能的。」此外，雇方還指罷工並未結束，僅僅暫時中斷。為了防止隨時再次出現罷工，不讓員工復工。公司將持續這一措施到5月31日。

德國薩克森州工會聯合會（DGB）主席施裡穆巴赫（Markus Schlimbach） 認為 SRW metalfloat 公司的做法令人震驚:「對罷工暫停和金屬行業工會的談判提議，他們的反應是將員工拒之門外，這是一樁醜聞。「他補充說，德國已經有 40 年沒有發生過這種事情了：「這種升級不會解決爭端。我們需要的是在平等的基礎上進行談判」。

SRW metalfloat隸屬順爾茨集團，這家公司被中國齊合天地公司收購。據金屬行業工會成，自去年8月份以來，順爾茨集團首席執行官秦永明一直沒有回復工會的任何詢問。

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SRW metalfloat的主業是分揀金屬廢料用於回收利用。罷工工人對中德意志電台記者表示，他們的工作條件相當艱苦，不僅三班倒，而且面對粉塵、噪音、高溫等等有損健康的環境。但大多數人的小時薪水僅有13,60歐元，只略高於法定最低薪水，明顯低於德國金屬行業的普遍水準。工會方稱，去年3月雇員們就向資方提出了有關訴求。鑑於資方一直不願進行正式談判，在經過工會成員民主表決後，決定自去年11月8日開始無限期罷工。

罷工並沒有使工廠停擺，因為參與罷工的工人只佔員工總數的近一半。工會方表示，不少拿著有限期合同的工人沒有參與罷工，因為公司方一開始就放了話，參加罷工的人工作合同到期後不予延長。

此外罷工對工人也意味著收入減少。雖然工會給予罷工工人誤工補貼，但還是不能完全補償正常薪水收入。

（綜合報導）

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