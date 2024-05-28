連8年遭世衛大會拒於門外 台灣：主權不容打折

在中國的反對之下，即使有11個台灣邦交國連署提案及德國、美國等國的聲明支持，台灣今年仍未能以「觀察員」身份參加世衛大會。台灣政府表示，即使未來被要求以「中華台北」名義才能參加，台灣還是會堅持「中華民國」的國名。

（德國之聲中文網）邀請台灣以「觀察員」身份出席本屆世界衛生大會（WHA）的提案，週一（5月27日）再度遭到世衛組織（WHO）成員國拒絕。在馬英九時期，台灣以「中華台北」名義參加WHA；不過，自蔡英文政府執政開始，到如今賴清德上任，中國皆反對台灣參與，今年已是台灣連續第8年被排除於WHA之外。

第77屆WHA週一在日內瓦開幕；此前，台灣12個友邦之中有11個國家連署提案邀台灣參與WHA，但最後大會仍未將把此提案納入議程。

在世衛大會演說上，德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）公開表態支持台灣參與世衛組織。他認為世衛應「減少官僚主義」，並且團結一致、善加運用台灣的專業知識，共同面對全球的挑戰。

台灣駐德代表謝志偉同日在臉書上指出，這是德國世衛代表團連續第3年直接指名「Taiwan」以表達支持。他強調，在國際組織內替台灣公開發聲並不容易，但「德國知道，世衛排除台灣是多麼不智的事」。

北京：台灣「妄圖依靠」少數西方國家

24日，德國、英國、美國、加拿大等國的駐台辦事處亦曾發表聯合聲明，支持台灣「有意義地參與」世衛組織，並以觀察員身份出席世衛大會。「台灣被排除於WHA之外……是毫無道理的，且有損全球公衛合作與安全的包容性。」

27日在大會上，台灣的友邦、中南美洲國家貝裡斯也表態支持台灣參加。貝裡斯健康福祉部長伯納德（Kevin Bernard）讚許台灣對全球公衛的貢獻，並敦促各國應以公衛考量、而非政治因素為優先。

然而，中國常駐聯合國代表陳旭重申「一個中國原則」，強硬反對台灣以觀察員身份參加WHA。陳旭稱，台灣政府「唆使其所謂『邦交國』在世衛大會搞涉台提案，妄圖依靠少數西方國家在世衛大會謀求突破……最終只能徒勞無功、自取其辱」。

陳旭還主張，台灣無法參加WHA是民進黨政府「一手造成」的，原因是其不承認「九二共識」，因此失去參與大會的「政治基礎」。

在國民黨的馬英九執政時期，台灣曾以「中華台北」的名義、觀察員身份參加世衛大會。而自2017年起，台灣由民進黨的蔡英文、賴清德政府執政，連續8年未能與會。圖為今年5月20日賴清德的就職典禮現場。 圖片來源： Sam Yeh/AFP/Getty Images

台灣：主權不容打折

對於中方的論調，台灣政府表示不讚同。據台灣中央社報導，台灣衛福部長邱泰源27日表示，「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」，是「國際公認的客觀事實，也是無可挑戰的台海現狀」。

被問到未來有沒有可能妥協、以「中華台北」名稱參加WHA，邱泰源回應，「大家都很清楚，台灣是台灣」，台灣的國名是「中華民國」，而涉及國家主權的問題，「不容打折」。他呼籲，世衛組織應「跳脫政治框架」，接納台灣。

台灣政府也表示將向世衛遞交抗議函。外交部國際組織司司長孫儉元說：「我們必須要強烈的反駁，讓全世界知道中國完全沒有顧及台灣的健康人權。」

台記者採訪WHA受阻

WHA大會之前，台灣中央社曾有記者申請採訪證時被要求提交「符合聯合國政策及聯合國大會決議指導的正式中國護照」；後來該記者提交中華民國護照，申請卻遲遲未獲通過。

去年台灣記者申請採訪許可曾獲通過，但會議開始當天卻被擋在門外。當時的工作人員坦承有「中國壓力」，因此「無能為力」。

對於台灣記者申請採訪本屆WHA受阻，台灣記者協會21日曾發佈聲明，批評世衛要求台灣人出示中國護照，「等同拒絕台灣媒體採訪」，違背了新聞自由；國際記者聯盟也呼籲，聯合國及世衛應該維護新聞自由。

（綜合報導）

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