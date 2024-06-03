連日暴雨令德國南部洪澇成災
連日暴雨天氣，在德國多地引發洪澇，其中南部災情最重。截至目前，已有一名消防隊員喪生，至少一人失蹤。
城鎮被淹
據最新的天氣預報，德國中部和南部仍將維持最高預警級別。受災嚴重的地區包括巴伐利亞西南部的奧格斯堡。在菲斯查赫（Fischach），由於洪水泛濫，一些民宅與外界隔絕。一些居民不得不乘坐直升機撤離。
與外界隔絕
在小城巴本豪森（Babenhausen），多數民居的地下室和底層被洪水淹沒。救援部門出動直升機從房頂上救出了兩人。據報導，這裡已經對一百多名居民進行了疏散，其中包括數十名兒童。
多地進入緊急狀態
根茨堡地區是巴伐利亞州發布最高級別警報的幾個地區之一。巴本豪森市中心的積水高達 1.5 米（近 5 英呎）。圖為救援人員借助船隻和曳引車疏散居民和馬匹。
博登湖畔的疏散行動
林道（Lindau）本是博登湖畔一座風景秀麗的旅遊城市，但此時這裡已經變成洪澇重災區。街道積水超過一米，交通暫時中斷。圖為救援人員在疏散民眾。
雷根斯堡加強防洪措施
災區的大部分積水最終都會流入多瑙河。位於多瑙河更下游位置的雷根斯堡，人們正在為水位大幅上漲做準備。
汛情仍無緩和跡象
在普法芬霍芬鎮（Pfaffenhofen），由於連日暴雨，小河伊爾姆已經使鎮內變成一片汪洋。而隨著未來幾天降雨量的增加，災情將變得更加嚴峻。
德國總理肖爾茨視察災區
德國總理肖爾茨赴災區視察，並對救援人員表示感謝。他表示：「救援人員的付出，緩解了災情，拯救了生命。「 肖爾茨承諾，聯邦政府也將竭盡全力，為災民提供幫助。
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氣候德國2024年6月3日
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