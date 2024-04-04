You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
通貨膨脹
因貨幣流通數量增加而使得物價水準在某一時期內，連續性地以相當的幅度上漲之現象。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月4日
2024年4月4日
西方領導人不受歡迎度排名 德國總理肖爾茨拔得頭籌
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
危機籠罩之下 德國出生率明顯下滑
危機籠罩之下 德國出生率明顯下滑
2023年，德國生育率明顯低於往年。研究人員認為，各種各樣的危機，導致了出生率的下降。
社會
2024年3月24日
2024年3月24日
德國政府下調2024年經濟預測 尋找新戰略
德國政府下調2024年經濟預測 尋找新戰略
德國政府將2024年經濟增長預測從先前的1.3%降低為區區0.2%。全球需求疲軟、地緣政治不安定和通膨抑制消費影響了德國經濟從衰退中復甦的預期。不過，德國經濟展望中也有積極的一面。
經濟
2024年2月22日
2024年2月22日
通縮加劇：中國居民消費價格經歷14年來最大跌幅
通縮加劇：中國居民消費價格經歷14年來最大跌幅
今年1月，中國的居民消費價格指數（CPI）同比下降0.8%，出現14年來的最大降幅。這意味著經濟下行的壓力加大，分析人士呼籲政府推出刺激措施的呼聲增加。
經濟
2024年2月8日
2024年2月8日
德國經濟陷入衰退 今年前景持續悲觀
德國經濟陷入衰退 今年前景持續悲觀
德國聯邦統計局周一指出，德國去年GDP出現了自2020年疫情以來的首次下降，落後於主要歐盟國家以及美、中等國。經濟學家認為，目前未出現好轉的跡象，預測德國2024年或將持續衰退。
經濟
2024年1月15日
2024年1月15日
烏克蘭表示今年仍需370億美元，沒有B選項
烏克蘭表示今年仍需370億美元，沒有B選項
烏克蘭期待西方盟友提供穩定的財政支持，並估計今年所需資金將達370億美元。然而，來自歐盟和美國兩大盟友的援助均存在不確定性，但烏克蘭表示除此之外沒有備選方案。
政治
2024年1月4日
2024年1月4日
物價變高 薪水難漲 英格蘭醫生大罷工
物價變高 薪水難漲 英格蘭醫生大罷工
英格蘭的數千名助理醫生從本周三開始進行長達六天的罷工，他們要求增加35%的薪水，以應對通貨膨脹，尤其是在醫院診所面臨巨大接診壓力之際，英國政府認為這是無法承受之重。
健康
2024年1月3日
2024年1月3日
顯示更多
廣告