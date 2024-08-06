逃兵數量激增 烏軍隊：自願返回就既往不咎

越來越多的烏克蘭士兵選擇當逃兵。然而，渴求人力的烏克蘭軍方士兵嚴重短缺，逃兵如果自願重新回到軍隊，便可以免於懲罰。與此同時，因為缺少人工，有烏克蘭企業呼籲取消兵役。

（德國之聲中文網）烏克蘭軍事領導層面臨著一個棘手的局面。僅在今年上半年，烏克蘭當局就啟動了2.9萬名烏軍逃兵的刑事訴訟案件。將這些案件與烏克蘭總統澤倫斯基公開公佈的士兵人數進行對比，就得出這樣的結論：烏克蘭軍隊中的每14名士兵中就有1人選擇當逃兵。

實際的數字可能比這個數字更高。由於官僚障礙，訴訟程序往往受到拖延。而逃兵人數創下新高的主要原因是，士兵渴望休整、心理狀態不佳以及疲憊不堪。烏克蘭的媒體多次報導有關士兵在前線附近長期駐守，卻沒有足夠休假的情況。

由於士兵嚴重短缺，逃兵數量眾多，基輔無法承擔對他們處以監禁的代價。因此，烏克蘭議會的大多數議員在7月中旬對一項關於逃兵無懲罰重返軍隊的法案表達支持。根據該法案，烏克蘭的逃兵如果自願重新加入軍隊，便可以免於懲罰，即使在未經許可的情況下離開了部隊。

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《柏林日報》（Berliner Zeitung）指出，俄烏戰爭將在下周進入到900天。烏克蘭方面對未來幾個月的軍事能力感到擔憂，儘管澤倫斯基最近從北約拿到了新型F-16戰鬥機的軍援，但烏克蘭軍方高層一再抱怨，在烏克蘭東部和南部長達1200公里的戰線上士兵短缺。

與此同時，也有一些烏克蘭企業因為職位嚴重空缺，呼籲取消兵役。比如鋼鐵製造商Interpipe。英國《金融時報》援引該公司人力資源總監帕克霍莫夫（Vitalii Pakhomov）表示： "我們的工作已經到了極限。「

這家企業雖然已被指定為戰略企業，這意味著其半數員工可以免服兵役，但仍有約1000人面臨被動員入伍的風險。帕克霍莫夫表示："如果沒有他們，很難想像我們將如何營運。「

烏克蘭商業銀行Monobank雇傭了大量IT員工，該銀行希望他們可以免除兵役。該銀行聯合創始人戈羅霍夫斯基（Oleg Gorokhovskyi）認為，在一場消耗戰中，俄羅斯的資源遠遠勝過烏克蘭，他指出，比起奔赴前線，在銀行或線上市場的高級程序員可能對烏克蘭的幫助更大。

（綜合報導）

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