近乎奇跡：摩澤爾河畔旅店坍塌後7人獲救

在德國摩澤爾河畔小鎮克勒夫（Kröv），一家旅館發生坍塌，造成兩人死亡。救援人員成功救出被困在廢墟中的7人，其中包括一名2歲的男孩。

（德國之聲中文網）德國當地時間周二（8月6日）晚，萊茵蘭-普法爾茨州的一家旅館發生部分坍塌。該事故造成7人被困，兩人死亡。

救援人員在周三（8月7日）上午進行的發布會上表示，遇難者為一男一女。

周三晚間，救援人員周三成功將最後一名被困在廢墟下的女子救出。她當時已經被困坍塌的建築物內長達24小時。之前已有6名被困者被成功救出，其中包括來自荷蘭的一名2歲孩童及其父母。

坍塌旅館所在地為克勒夫（Kröv），是位於法蘭克福以西約100公里摩澤爾河畔附近的小鎮。警方於周二晚10：55分收到當地居民的報警聯繫。

德國警方表示，事故發生時旅館建築物內有14人，其中5人處於旅館沒有坍塌的部分，他們得以自行安全離開。

警方還表示，現場建築物結構很不穩定，導致救援工作異常困難。約250名緊急救援人員參加了營救。為安全起見，周邊建築物內約30名人員被緊急疏散。

當地消防和災難控制監測員約克‧托舍（Jörg Teusch）向記者透露，整個建築就像一座紙牌屋。他還表示，鑑於整個一層樓坍塌，被困者能找到一個空間等待營救簡直堪稱「一個奇跡。」

德國摩澤爾地區以其風景如畫的葡萄園區和城堡而聞名，是夏季旅遊的熱門地。

（美聯社、路透社、德新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。