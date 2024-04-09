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農業
宏觀經濟上，農業是第一級產業。農業屬初級生產，為人類最大和最重要之經濟活動之一。
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即時新聞
2024年4月9日
2024年4月9日
歐盟計劃部分恢復烏克蘭農產品進口關稅
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深度報導
世貿部長會議閉幕 農漁業議題無共識
世貿部長會議閉幕 農漁業議題無共識
世貿組織第13屆部長會議周六閉幕，雖然暫時延長了電子傳輸暫免關稅，但在農業和漁業方面未達成協議，使得這個多邊貿易機構的效力受到懷疑。
經濟
2024年3月2日
2024年3月2日
歐洲農民們又去歐盟總部抗議
歐洲農民們又去歐盟總部抗議
離上一次不到一個月，歐盟農民周一又浩浩蕩蕩開著曳引車來到位於布魯塞爾的總部前，抗議歐盟的農業政策。
政治
2024年2月27日
2024年2月27日
02:11 分鐘
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
一群法國農民強行闖入巴黎國際農業展大門，呼籲總統馬克宏辭職。數月以來，歐洲農民持續舉行抗議活動，抱怨利潤削減、官僚作風和不公平競爭。
經濟
2024年2月24日
2024年2月24日
艱難達成：德國聯邦議會通過財政預算
艱難達成：德國聯邦議會通過財政預算
經過數周延遲，德國聯邦議會終於通過了2024年度的財政預算。為了填補一項經費缺口，改採取的節約措施中包括逐步取消農業柴油補貼。不久前，這曾引發農民抗議浪潮。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
德國農民抗議政府 布蘭登堡門前摆曳引車陣
德國農民抗議政府 布蘭登堡門前摆曳引車陣
德國各地的農民趕往柏林，開著數百辆曳引車聚集在柏林布蘭登堡門前，抗議聯邦政府決定取消柴油燃料補貼以及購買農林機械的稅收減免。據稱，這些決定可能使農民損失高達10億歐元。
政治
2023年12月19日
2023年12月19日
看看德國農業的發展變遷
看看德國農業的發展變遷
幾十年來，農業生產的效率成倍增長，但怎樣做才是同環境以及大自然融為一體的生態農業呢？
經濟
2023年12月17日
2023年12月17日
01:47 分鐘
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