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軍費支出
國防費是國家用於國防建設的各種經費支出，又稱軍費支出，是一個國家執行國家職能的一項最基本的開支。
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深度報導
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
解碼中國：走向太平洋的軍事強國
解碼中國：走向太平洋的軍事強國
中國計劃給海軍裝備升級，建造兩艘核動力航空母艦。這既是為了震懾鄰國，也是為了在國際上「秀肌肉」、和美國「較勁」。
政治
2024年3月17日
2024年3月17日
拜登批川普涉北約言論可恥 德軍費增加創紀錄
拜登批川普涉北約言論可恥 德軍費增加創紀錄
拜登周二批評川普上周「鼓勵」俄羅斯入侵北約成員的表態是可恥、危險的。北約則在今天宣佈，2024年將有三分之二成員國達到國防開支佔GDP的2%的目標，其中也包括近期大幅增加軍費的德國。
政治
2024年2月14日
2024年2月14日
俄羅斯新一年財政預算：一切都為了戰爭？
俄羅斯新一年財政預算：一切都為了戰爭？
2024年，俄羅斯的軍費支出將首次超過社會福利撥款。財政預算草案確定了哪些優先事項? 又將對經濟產生哪些影響?
政治
2023年11月18日
2023年11月18日
德語媒體：不是美國無能 而是中國太強大
德語媒體：不是美國無能 而是中國太強大
《南德意志報》的一篇客席評論警告說，今後的美國將把主要精力用於對付中國，歐洲必須更多地承擔起維護自身安全的職責。《焦點雜誌》則指出，習近平清洗火箭軍高層，是吸取了普丁在俄烏戰爭中的教訓。
媒體
2023年8月5日
2023年8月5日
刻意渲染威脅！中國批日本《防衛白皮書》
刻意渲染威脅！中國批日本《防衛白皮書》
日本周五發布2023年《防衛白皮書》，其中指出中國正急速強化軍事力量，對國際秩序構成最大的戰略挑戰。中國國防部發出回應，指對方持有錯誤的對華認知，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」。
政治
2023年7月29日
2023年7月29日
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