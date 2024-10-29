路透社：中國正考慮發行10兆特別債券

路透社引述消息人士報導，中國正在考慮推出強有力的財政方案，未來數年內共發行10多兆人民幣的特別債券。

（德國之聲中文網）兩位消息人士稱，中國人大常委會將於11月4日至8日舉行會議的最後一天批准新的財政方案，其中包括發行特別主權債券籌集6兆元人民幣。

消息人士還說，這6兆元人民幣的債券將在三年內發行，包括2024年。所籌集的資金將主要用於幫助地方政府解決賬外債務風險。

全國人大常委會還計劃在未來五年內全部或部分批准發行最高4兆元人民幣的專項債券，用於購買閒置土地和房地產。此舉旨在提高地方政府管理土地供應的能力，緩解流動性和債務帶來的壓力。

消息人士認為，如果全國人大常委會全額批准發行以上債券，中國此次刺激經濟的規模增加到10兆元以上，而特別國債和地方政府債券籌集的總金額相當於中國GDP8%以上。

路透社指出，計劃中的財政支出仍低於中國2008年執行的救市一攬子計劃，當時為應對全球金融危機，北京實施的4兆元財政刺激計劃佔當時GDP的13%。

消息人士說，這些計劃尚未最終確定。如果川普當選總統，北京可能會宣布更強有力的財政方案，因為他重返白宮預計將加劇中國面臨的經濟逆風。川普在一次競選演說中稱會对从中國進口的商品徵收60%的關稅。

（路透社）

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