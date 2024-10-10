路透社：中國奇瑞接管大眾、賓士和日產在俄羅斯的生產線

西方汽車製造商退出俄羅斯後，中國製造商已佔領了當地汽車市場的半壁江山，現如今，奇瑞開始利用閒置的西方廠家的原工廠生產自己的汽車。

（德國之聲中文網）路透社引述5名知情人士的消息報導，中國汽車製造商奇瑞正在利用西方競爭對手以前在俄羅斯的工廠生產汽車，其中包括俄烏戰爭爆發前，大眾、賓士和日產等公司在位於俄羅斯境內的汽車工廠。據悉，目前生產的車型包括奇瑞EXEED和瑞虎等。

奇瑞是中國最大的汽車出口商。以上消息靈通人士認為，鑑於中國國內汽車市場疲軟，奇瑞希望擴大俄羅斯業務，並從未充分利用的產能中受益。奇瑞公司此前表示過，願意向俄羅斯市場供貨，但目前沒有計劃建造或收購工廠。該公司沒有回應有關在前文提到的三家他國企業工廠進行組裝的問題。

西方汽車製造商退出俄羅斯後，中國製造商已經佔領了俄羅斯汽車市場的半壁江山，現如今，中國車企由開始在當地擴大生產，這一事實表明，中國對俄羅斯經濟的影響力在戰爭開始後大大增強。不久前，莫斯科政府開始徵收汽車進口關稅，以激勵外國汽車製造商在俄羅斯生產汽車。據路透社獲得的2月至8月文件顯示，奇瑞已獲准在俄羅斯生產部分車型。

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汽車經銷商 ASC負責銷售奇瑞汽車的波戈諾夫 (Mikhail Pogonov) 表示，位於莫斯科南部卡盧加的前大眾汽車工廠將用於生產瑞虎 。他說： "銷售額增長已經超過 100%。"

一位內部人士表示，瑞虎將在聖彼得堡的前日產工廠生產品牌名稱為 Xcite X-Cross的汽車。Xcite品牌於9月底被譽為"最佳新品牌"。

上周，歐盟為對中國電動汽車徵收懲罰性關稅掃清了道路，該關稅將於10月底生效。但歐盟方面同時也對通過談判解決方案持開放態度。歐盟委員會指責中國通過巨額國家補貼壓低汽車價格，從而扭曲市場。為了避免關稅，一些中國製造商正計劃在歐洲建立生產基地，其中也包括奇瑞汽車。

（路透社）

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