  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

足球

一種球類運動，為當今世界上開展最廣、影響最大的體育項目，被認為是世界第一運動

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

阿隆索（中）與勒沃庫森隊員歡慶勝利

勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒

勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒

周日（4月14日）的一場比賽讓勒沃庫森隊終圓德甲冠軍夢。這支被揶揄是「永遠的老二」的俱樂部隊結束了拜仁慕尼黑隊獨霸德甲的神話。該隊的西班牙籍教練阿隆索無疑是功臣。
足球2024年4月15日
主帥納格爾斯曼能帶領德國隊在本屆歐洲盃奪冠嗎？

德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？

德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？

連斬勁敵法國和荷蘭隊之後，德國隊主教練納格爾斯曼可以充滿信心地迎接今年6月的歐洲盃。德國隊的最終參賽陣容名單也初見雛形。不過在對陣蘇格蘭隊的歐洲盃揭幕戰之前，還有許多工作要完成。
足球2024年3月30日
本屆歐洲盃，納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）被期待能帶領德國隊在主場取得好成績

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育2024年3月10日
克羅埃西亞著名足球教練布蘭科‧伊萬科維奇（Branko Ivanković）2024年2月24日正式成為中國國家足球隊主教練

揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥

揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥

中國足協2月24日宣佈，由於亞洲盃戰績不佳，塞爾維亞籍教練揚科維奇不再擔任中國男足主教練。接替他的是伊萬科維奇，這位克羅埃西亞人表示「有信心帶領中國隊进入世界盃」。不過，中國足球要取得長足進步顯然任重而道遠。
體育2024年2月24日
圖為梅西於2月6日出席東京賽後記者會。

梅西發影片回應香港風波 反駁政治因素干擾

梅西發影片回應香港風波 反駁政治因素干擾

阿根廷球星梅西日前在香港表演賽因傷缺席引發一連串風波，導致原定3月阿根廷國家隊中國行的計劃告吹。19日，梅西在微博上發表影片聲明，否認在香港未上場是出於政治因素。
體育2024年2月20日
杭州足協：「鑑於目前眾所周知的原因」已取消阿根廷中國行

梅西風波後續:中方取消阿根廷隊3月中國行

梅西風波後續:中方取消阿根廷隊3月中國行

阿根廷球王梅西先在香港友賽缺陣，繼而在日本「復出」的風波不斷發酵，輿論逐漸上升到政治層面之後，杭州和北京足協官方先後發布聲明，取消原定3月阿根廷中國行的計劃。
體育2024年2月10日
顯示更多
跳轉至下一欄 焦點話題

焦點話題

FIFA World Cup Qualifier Japan vs China

中國足壇反腐風暴延燒 足球強國夢更遙遠？

從2022年末開始，陆續有多名中國足球領域高層遭到調查。就在世界盃亞洲區預選賽，本周二中國男足對陣新加坡隊前夕，中國再次公佈足壇反腐風暴中落馬的多名官員的宣判。
體育2023年4月5日10 張圖