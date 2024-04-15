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足球
一種球類運動，為當今世界上開展最廣、影響最大的體育項目，被認為是世界第一運動
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深度報導
勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒
勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒
周日（4月14日）的一場比賽讓勒沃庫森隊終圓德甲冠軍夢。這支被揶揄是「永遠的老二」的俱樂部隊結束了拜仁慕尼黑隊獨霸德甲的神話。該隊的西班牙籍教練阿隆索無疑是功臣。
足球
2024年4月15日
2024年4月15日
德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？
德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？
連斬勁敵法國和荷蘭隊之後，德國隊主教練納格爾斯曼可以充滿信心地迎接今年6月的歐洲盃。德國隊的最終參賽陣容名單也初見雛形。不過在對陣蘇格蘭隊的歐洲盃揭幕戰之前，還有許多工作要完成。
足球
2024年3月30日
2024年3月30日
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育
2024年3月10日
2024年3月10日
揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥
揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥
中國足協2月24日宣佈，由於亞洲盃戰績不佳，塞爾維亞籍教練揚科維奇不再擔任中國男足主教練。接替他的是伊萬科維奇，這位克羅埃西亞人表示「有信心帶領中國隊进入世界盃」。不過，中國足球要取得長足進步顯然任重而道遠。
體育
2024年2月24日
2024年2月24日
梅西發影片回應香港風波 反駁政治因素干擾
梅西發影片回應香港風波 反駁政治因素干擾
阿根廷球星梅西日前在香港表演賽因傷缺席引發一連串風波，導致原定3月阿根廷國家隊中國行的計劃告吹。19日，梅西在微博上發表影片聲明，否認在香港未上場是出於政治因素。
體育
2024年2月20日
2024年2月20日
梅西風波後續:中方取消阿根廷隊3月中國行
梅西風波後續:中方取消阿根廷隊3月中國行
阿根廷球王梅西先在香港友賽缺陣，繼而在日本「復出」的風波不斷發酵，輿論逐漸上升到政治層面之後，杭州和北京足協官方先後發布聲明，取消原定3月阿根廷中國行的計劃。
體育
2024年2月10日
2024年2月10日
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焦點話題
中國足壇反腐風暴延燒 足球強國夢更遙遠？
從2022年末開始，陆續有多名中國足球領域高層遭到調查。就在世界盃亞洲區預選賽，本周二中國男足對陣新加坡隊前夕，中國再次公佈足壇反腐風暴中落馬的多名官員的宣判。
體育
2023年4月5日
2023年4月5日
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