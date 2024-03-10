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足球世界盃

國際足球總會世界盃，是世界上最高榮譽、最高規格、最高水準、最高含金量、最高知名度的足球比賽，與奧運會並稱為全球體育兩大最頂級賽事。

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深度報導

本屆歐洲盃，納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）被期待能帶領德國隊在主場取得好成績

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育2024年3月10日
克羅埃西亞著名足球教練布蘭科‧伊萬科維奇（Branko Ivanković）2024年2月24日正式成為中國國家足球隊主教練

揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥

揚科維奇下課 伊萬科維奇出任中國男足主帥

中國足協2月24日宣佈，由於亞洲盃戰績不佳，塞爾維亞籍教練揚科維奇不再擔任中國男足主教練。接替他的是伊萬科維奇，這位克羅埃西亞人表示「有信心帶領中國隊进入世界盃」。不過，中國足球要取得長足進步顯然任重而道遠。
體育2024年2月24日
與2006年世界盃有關的司法調查2021年無果而終。當時貝肯鮑爾的健康狀況已每況愈下。在經歷了兩次心臟手術後，他2020年時說，意識到自己的「身體開始罷工」，但對於死亡他並無懼怕：「我知道這會發生。」2024年1月7日，貝肯鮑爾在奧地利去世，享年78歲。

「足球皇帝」貝肯鮑爾去世

「足球皇帝」貝肯鮑爾去世

球員、教練、形象大使——無論以哪個角色出場，他都能登上輝煌的頂峰。弗蘭茨‧貝肯鮑爾(Franz Beckenbauer)是國際足壇的傳奇人物。儘管在晚年，世界盃賄賂醜聞讓他的聲譽蒙羞，但聽到這位「足球皇帝」去世的消息，德國上下依然大為震動。
足球2024年1月9日13 張圖

2024年哪些國際體育賽事值得關注？

2024年哪些國際體育賽事值得關注？

今年的國際體壇將熱鬧非凡，巴黎承辦夏季奧運，德國是歐錦賽東道主，還有手球以及田徑歐洲盃、游泳世界錦標賽等重大賽事。
體育2024年1月7日10 張圖
資料照片：2012年，當時還是國家副主席的習近平參觀都柏林克羅克公園體育場

習近平告訴泰總理:對中國國足水準「不敢肯定」

習近平告訴泰總理:對中國國足水準「不敢肯定」

雖然自稱足球迷，希望將中國建設成為「足球強國」，但是習近平似乎對中國國家足球隊也失去了信心。日前在與泰國總理賽塔聊天時，他聽說中國隊戰勝了泰國之後表示，可能「儌倖成分大」，並表示中國隊的水準「有起伏」。
體育2023年11月19日
Indien Neu Delhi Smog

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度正舉辦2023年國際板球世界盃，球場上空彌漫著濃重的煙霧。嚴重的霧霾給運動員和球迷帶來了困擾。比赛主辦單位已宣佈禁止燃放煙花。印度當局計劃以人工降雨改善首都空氣品質。
自然與環境2023年11月14日8 張圖
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