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趙紫陽
中國政治人物，中共第二代主要領導人之一。被視為黨內改革派主要領袖。
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深度報導
中共建政以來的歷任總理
中共建政以來的歷任總理
從周恩來到李克強，在中華人民共和國的政治紀年上，國務院總理大多承擔了政策執行者的角色，而自上世紀80年度中國開始改革開放以來，總理更是主管經濟和民生的「大管家」。
政治
2023年3月8日
2023年3月8日
7 張圖
鮑彤逝世：對這塊土地仍充滿希望
鮑彤逝世：對這塊土地仍充滿希望
曾疾呼「中國在生病，應該靠民主主義起死回生」的政治人物鮑彤11月9日逝世，享耆壽90歲。這位曾任中共最高領導人趙紫陽秘書的被「軟禁」者，直到生命的最後一段，還針砭時弊，為中國的民主政治發聲。
政治
2022年11月10日
2022年11月10日
客座評論：台灣對六四的「憶當年」和「情不再」
客座評論：台灣對六四的「憶當年」和「情不再」
六四天安門事件雖然當年被國民黨政府形容為「屠殺」，但是隨著時光的流逝，如今在台灣，紀念六四卻成為非主流的活動。
政治
2022年6月4日
2022年6月4日
中共黨內的改革先鋒——趙紫陽
中共黨內的改革先鋒——趙紫陽
33年前，「六四」民主運動以遭到軍隊鎮壓而告終，趙紫陽的下台是其中核心的一幕。趙紫陽作為早年的「土改專家」，後來成為了中共黨內的改革先驅，在六四後又遭到了罷黜，一直到去世都被軟禁。中國官方至今對趙紫陽諱莫如深，但有關他的討論卻始終未曾停息。
政治
2022年6月1日
2022年6月1日
8 張圖
七張圖看一周大事
七張圖看一周大事
在過去的七天裡，有人繼續抗爭，有人內外交困，有人入土為安……請看一周要聞回顧。
政治
2019年10月20日
2019年10月20日
7 張圖
前中共領導人趙紫陽骨灰安葬民間墓園
前中共領導人趙紫陽骨灰安葬民間墓園
生前遭罷黜的前中共領導人趙紫陽的後人稱，辭世14年之後，他終於「入土為安」。趙紫陽曾反對暴力鎮壓1989民運。官方媒體未報導骨灰安葬消息。
政治
2019年10月19日
2019年10月19日
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