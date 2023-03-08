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趙紫陽

中國政治人物，中共第二代主要領導人之一。被視為黨內改革派主要領袖。

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深度報導

周恩來是中國共產黨的創建人之一，1949年中華人民共和國建立後即擔任政務院（1954年改國務院）總理。在官方的宣傳和多數中國民眾心目中，周恩來是「鞠躬盡瘁」、清廉無私的道德楷模。但批評者認為，作為黨和政府領導人之一，他未能阻止毛澤東發動文革等給中國帶來巨大災難的政治運動。1976年1月周恩來逝世，遺體運往八寶山火化之日，北京有百萬民眾為其送行。

中共建政以來的歷任總理

中共建政以來的歷任總理

從周恩來到李克強，在中華人民共和國的政治紀年上，國務院總理大多承擔了政策執行者的角色，而自上世紀80年度中國開始改革開放以來，總理更是主管經濟和民生的「大管家」。
政治2023年3月8日7 張圖
鮑彤曾任中共最高領導人趙紫陽秘書的政治人物，是八九年六四學運時期中國當局逮捕的最高級別官員

鮑彤逝世：對這塊土地仍充滿希望

鮑彤逝世：對這塊土地仍充滿希望

曾疾呼「中國在生病，應該靠民主主義起死回生」的政治人物鮑彤11月9日逝世，享耆壽90歲。這位曾任中共最高領導人趙紫陽秘書的被「軟禁」者，直到生命的最後一段，還針砭時弊，為中國的民主政治發聲。
政治2022年11月10日
Taiwan, Taipei | Gedenken an das Tian』anmen-Massaker

客座評論：台灣對六四的「憶當年」和「情不再」

客座評論：台灣對六四的「憶當年」和「情不再」

六四天安門事件雖然當年被國民黨政府形容為「屠殺」，但是隨著時光的流逝，如今在台灣，紀念六四卻成為非主流的活動。
政治2022年6月4日
Bildergalerie Hu Yaobang mit Zhao Ziyang Archiv 1982

中共黨內的改革先鋒——趙紫陽

中共黨內的改革先鋒——趙紫陽

33年前，「六四」民主運動以遭到軍隊鎮壓而告終，趙紫陽的下台是其中核心的一幕。趙紫陽作為早年的「土改專家」，後來成為了中共黨內的改革先驅，在六四後又遭到了罷黜，一直到去世都被軟禁。中國官方至今對趙紫陽諱莫如深，但有關他的討論卻始終未曾停息。
政治2022年6月1日8 張圖
Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

七張圖看一周大事

七張圖看一周大事

在過去的七天裡，有人繼續抗爭，有人內外交困，有人入土為安……請看一周要聞回顧。
政治2019年10月20日7 張圖
China Peking | Grab von Zhao Ziyang, verstorbener Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas

前中共領導人趙紫陽骨灰安葬民間墓園

前中共領導人趙紫陽骨灰安葬民間墓園

生前遭罷黜的前中共領導人趙紫陽的後人稱，辭世14年之後，他終於「入土為安」。趙紫陽曾反對暴力鎮壓1989民運。官方媒體未報導骨灰安葬消息。
政治2019年10月19日
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