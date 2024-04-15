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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

越南

位於中南半島東端的東南亞國家，首都河內，最大城市是胡志明市。後者也是越南的經濟文化中心。越南北鄰中國，西接柬埔寨、寮國。該國是東南亞國協(东盟)成員。

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即時新聞

2024年4月15日

蘋果CEO庫克訪越南 宣佈增加當地投資

2024年4月11日

越南房地產大亨張美蘭被判處死刑

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深度報導

2024年4月11日張美蘭出庭情形

越南反腐運動是否搞得過頭了？

越南反腐運動是否搞得過頭了？

越南億萬富翁張美蘭在反腐運動中被判處死刑。越共當局表示，他們正在重整國家形象。然而，越南的歐盟夥伴表示「在任何時候、任何情況下都堅決反對死刑」。
政治2024年4月18日
年輕的武文賞（後排）原本被看作是阮富仲（前排）的得意門生。

上台一年便辭職 武文賞成越南任期最短國家主席

上台一年便辭職 武文賞成越南任期最短國家主席

據越通社報導，越共中央委員會昨天（3月20日）召開會議，同意武文賞辭去越共中央政治局委員和越南國家主席職務。今天越南國會召開特別會議，宣佈由國家副主席武氏映春出任國家代主席。分析人士指出，越南政局動蕩恐影響投資者信心。
政治2024年3月21日
Vatikanstadt 2024 | Papst Franziskus beim Angelus-Mittagsgebet am Petersplatz

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化2024年2月4日
Symbolfoto Wirtschaftsmacht China

中國對美出口減少 抑或繞道第三國？

中國對美出口減少 抑或繞道第三國？

根據美國商務部的數字，去年前11個月，美國從中國的進口同比下降約20%。墨西哥以及包括越南在內的亞洲國家成為美國日益重要的貿易夥伴。中國商務部的數字也顯示，2023年對美出口下降13.1%。不過有專家指出，存在中國借道第三國出口美國的情況。
經濟2024年1月11日
台灣與中國國旗示意圖（資料照）

投資比重創30年最低 中國不再是台灣熱門投資地？

投資比重創30年最低 中國不再是台灣熱門投資地？

台灣政府的統計顯示，中國大陸已經不再是台灣企業最熱門的投資地點，甚至台灣2023年對美國和德國的投資金額，已超越了對中國大陸的投資，這究竟是怎麼回事？專家和台商又是如何看待這個趨勢？
經濟2024年1月5日
12月12日，習近平與越共總書記阮富仲在河內的歡迎儀式上交談

中越親善 華盛頓認為不影響美越關係

中越親善 華盛頓認為不影響美越關係

一星期前，越南和中國宣佈全面加強合作，其中也包括國防和安全領域。而就在幾個月前，越南也和美國全面升級雙邊關係，中美兩國似乎正在爭奪對越南的影響力。
政治2023年12月18日
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