越南新任領導人蘇林為何首訪中國？

越南的「竹子外交」策略有助於提升與所有大國的關係。新任領導人蘇林選擇北京作為其首次出國訪問的目的地，但他仍可能與西方保持密切關係。有消息人士稱蘇林可能會在下個月訪問美國。

（德國之聲中文網）越南共產黨新任總書記蘇林於8月19日抵達北京，這是他本月初上任以來的首次外訪。

在訪問期間，蘇林會見了中國國家主席習近平、外交部長王毅和國務院總理李強。

這位越南領導人將本國與北京的關係形容為"越南對外政策的戰略選擇和頭等優先"，並同習近平一致同意加強在國防和安全領域的合作。

在過去十年裡，越南奉行"竹子外交"策略，以此平衡與所有大國的關係。

然而，越南與中國在南中國海的長期領土/領海爭端依然未解。不少越南民眾因此對北京感到憤怒，認為政府對這個歷史上的對手採取了屈從的立場。

河內也顯著改善了與美國的關係，而美國也是越南曾經的敵人，儘管越南共產黨內部仍有一些人對華盛頓政權更迭持謹慎態度。

蘇林在5月就任國家主席，此前他曾擔任越南公安部部長。上月，前總書記阮富仲去世後，蘇林接任了越南共產黨總書記職務。他選擇訪華的決定引起了西方的關注，一些觀察人士猜測這可能預示著該國外交政策的變化。

越南轉向中國的猜測"言過其實"？

華盛頓國家戰爭學院教授阿布扎（Zachery Abuza）提醒不要過度解讀此次訪問。

"關於蘇林領導下的越南轉向中國的所有報導都言過其實了。這次訪問早在幾個月前就已安排好了。"他在接受德國之聲採訪時表示。

越南共產黨新任領導人通常在上任後首先訪問傳統盟友和鄰國，如柬埔寨或寮國。

然而，蘇林當選國家主席後，在7月已經訪問過這兩個國家。

"越南領導人訪問寮國和柬埔寨後，中國通常就是下一個訪問目的地。"阿布扎補充道。

蘇林需要與習近平建立個人關係。習近平以比他的前任更為專制的方式治理中國。

儘管河內試圖對與中國的領土衝突保持低調，但最近越南於菲律賓在南中國海進行聯合軍事行動激怒了北京。

"阮富仲領導下的越南非常成功地讓中國相信越南的中立性。"阿布扎說，"這方面在蘇林領導下將繼續下去。"

蘇林還為此次訪問增添了愛國色彩，訪問了廣東省，越南國父胡志明100年前創建共產黨時曾在此居住。

消息人士稱蘇林將前往紐約

如果蘇林的首次出訪選擇美國或其他西方民主國家，那將非常不同尋常，因為越南總書記通常優先訪問共產主義國家。

然而，有消息人士稱蘇林可能會在下個月訪問美國。

一位不願透露姓名的越南政府消息人士告訴德國之聲，預計蘇林將在9月10日參加下屆聯合國大會或本月晚些時候的聯合國未來峰會期間訪問紐約，並在會議間隙與美國官員會面。

德國之聲瞭解到，河內和華盛頓之間還在討論蘇林此次訪美是否可能成為一次國事訪問，包括與美國總統拜登會晤。

去年，越南將其與美國的關係提升為全面戰略夥伴關係。此後不久，中國國家主席習近平訪問了河內。

越南仍是所有國家的朋友

分析人士認為，只有當其主要夥伴之一首先改變立場時，越南的對外關係才可能發生重大變化。

實際上，蘇林本周訪問中國的目的是為了向北京保證，河內不會因為領導層的變動而改變外交政策。

在蘇林的權力上升過程中，他清除了越南共產黨內部許多技術官僚和親西方官員，使政治局中來自公安部和軍方的"安全官僚"佔據主導地位。

這導致一些評論人士認為越南正逐漸成為一個警察國家。

據人權組織稱，自2016年以來，越南的國家鎮壓和對公民社會活動的打壓已大幅加劇，蘇林的統治可能會在這方面進一步加劇。

西方領導人也可能因蘇林在6月與訪問河內的俄羅斯總統普丁會面而感到不滿。

儘管如此，美國和歐盟都不願與這個亞洲增長最快的經濟體之一和其"去（中國）風險化"戰略中的關鍵市場破壞關係。

在歐盟，蘇林曾被指控參與2017年越南情報部門在柏林綁架一名德國公民的事件。

據報導，該受害者是乘坐斯洛伐克政府借給蘇林訪問代表團的飛機從歐洲被秘密帶走的。

儘管這一事件最初引發了與德國的外交裂痕，但關係很快恢復正常，斯洛伐克檢察官也在今年早些時候撤銷了對蘇林的指控。

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