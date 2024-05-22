越南公安部部長蘇林就任國家主席

本周三（5月22日）越南國會選舉公安部部長蘇林（To Lam）為新任國家主席。投票以無記名方式進行，473名代表中，472人投了贊成票。蘇林一直是越南反腐運動的關鍵人物。

（德國之聲中文網）本周三（5月22日），越南國會選舉公安部部長蘇林（To Lam）為國家主席。

據越南官媒報導，投票以無記名方式進行，473名代表中472人投了贊成票。

當選後，蘇林承諾將盡最大努力"完成所有交給他的任務"，並承諾對國家、政府和人民保持忠誠。

現年66歲的蘇林自2016年以來一直擔任公安部部長，並於2021年加入政治局。

反腐運動清除高層政要

蘇林當選國家主席的任期為2021-2026年，該任期內已有阮春福、武文賞兩位"前任"，分別於去年1月和今年3月提前引咎辭職。作為一黨專制國家，越共總書記阮富仲領導的反腐運動已令多名黨和國家領導人下台，包括兩名前任國家出席。

蘇林接替了上任僅一年便自請下台的武文賞，後者因 "違反黨內規定"等原因於今年3月請求辭職。

越南反腐運動已涉及數千人，其中包括政府高層和商界領袖。自今年3月以來，越南

五位最高領導人中有三位均因未具說明的"不當行為"而離職--分別是國家主席、國會主席、以及一名政治局高級委員。

蘇林一直是越南反腐運動的關鍵人物，這場名為"烈火熔爐"的反腐運動旨在根除廣泛存在的腐敗。

然而，批評人士認為，該運動在政治內鬥中被用來排擠對手，引發了人們對政治穩定的擔憂。

此外，本周一（5月20日），61歲的陳青敏（Trần Thanh Mẫn）當選越南新任國會主席。

(法新社, 路透社)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。