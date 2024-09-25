越共領導人蘇林將會拜登：在美中之間平衡

美國總統拜登、越共總書記蘇林預期將在聯合國大會期間會晤。越南尋求在美中之間平衡，在地緣政治中扮演有影響力的角色。

（德國之聲中文網）越南國家主席蘇林（To Lam）本周在聯合國大會發表演說，強調在地緣政治緊張以及氣候變遷的全球挑戰下，多邊主義的重要性。蘇林曾任越南公安部長。自7月其前任阮富仲去世後，蘇林在越共內部鞏固了權力。

"和平、合作、可持續發展、人類尊嚴影響著這一代和下一代。這迫使我們聯合起來，共同行動，維護國際機制，特別是聯合國的作用"，蘇林說道。

這是首位越共總書記在聯合國大會演講。蘇林預期還將與美國總統拜登在聯合國大會期間會晤。這被視為美國在東南亞加強外交關係的戰略的一部分，以抗衡中國在該地區日益增長的影響力。

白宮周二向媒體表示，會晤將"為兩國領導人提供重要機會，磋商東南亞穩定繁榮的共同利益"。

蘇林8月與習近平會晤 圖片來源： kyodo/dpa/picture alliance

東南亞的美國盟國？

分析人士認為，即便是與拜登的簡短互動，也將有助於蘇林在國際舞台展現越南的中立角色。越南也與美國的對手中國、俄羅斯保持良好關係。

今年早些時候，蘇林高調訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。6月，他在河內與來訪的俄羅斯總統普丁會面。

蘇林的紐約之行反映出越南微妙的平衡術，試圖在全球地緣政治中扮演有影響力的角色。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問學者Khac Giang Nguyen向德國之聲表示："越南希望在超級大國之間保持等距，這意味著，蘇林在訪華與習近平會晤後，自然尋求與拜登會面。"

去年9月，拜登曾訪問越南，兩國在半導體領域達成關鍵協議，並將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係，這是越南方面的最高級別外交關係。

而在此次蘇林訪美前夕，越南有關部門釋放數名被關押的知名活動人士。此舉被視為越南試圖緩解國際社會對該國人權狀況的批評，特別是在該國尋求與西方國家深化關係之際。

紐約的繁忙一周

蘇林本周也與美國大公司代表會晤，包括谷歌、Meta，並出席與美國公司在航空、半導體領域的協議簽字儀式。蘇林此行也與保加利亞總統拉德夫、芬蘭總統斯圖布、科威特王儲薩巴赫以及印度總理莫迪會面。

蘇林與莫迪的會談主題是深化雙邊貿易與防禦合作，顯示出越南與印度加強關係的戰略利益。

紐約之行後，蘇林按計劃將對古巴進行為期兩天的國事訪問。古巴是世界上為數不多的共產黨執政的國家之一。

美國國家戰爭學院教授阿布扎（Zachary Abuza）向德國之聲表示："蘇林在哈瓦那的停留彰顯越南獨立、中立的外交政策。"他指出，越南和古巴在1950年代的歷史聯繫，相互支持對方的革命。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。