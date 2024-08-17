越共總書記蘇林中國行 經貿合作料是重頭戲

（德國之聲中文網）本月初新上任的越共中央總書記兼越南國家主席蘇林（To Lam）明天（8月18日）啟程前往中國進行訪問，路透社指出，中越兩國希望加強貿易往來的背景下，蘇林此次訪問，中越鐵路會是一個重點議題。在中美貿易緊張局勢下，越來越多的中國製造商將部分出口導向的業務轉移到越南，順暢的鐵路連接至關重要。

蘇林此次訪問為期三天。根據中國外交部官網，他將會與中國國家主席習近平舉行會面。

越南外長在一份聲明中表示，蘇林此次行程的作用點是落實已簽署的協議，並取得新的實質成果，尤其是雙方共同關切的領域。一位越南官員表示，預計訪華期間，兩國將達成新的協議，包括鐵路以及農產品貿易等方面的合作。

越南正計劃大規模擴展其國內鐵路網，擬建造一條從河內到胡志明市、長約1500公里的高鐵線，預計耗資約700億美元，這將是越南有史以來最大的基礎設施項目。

8月初，前越南公安部部長蘇林接替離世的阮富仲，成為越共總書記。被任命為越共總書記後，中國國家主席習近平和美國總統拜登均發來賀電。一些投資者們認為，蘇林的上任有助於穩定動蕩的政治局勢和重啟暫停的合作項目。

習近平抵達河內開始正式訪問 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社等)



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