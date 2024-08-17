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越共總書記蘇林中國行 經貿合作料是重頭戲

2024年8月17日

越共中央總書記兼越南國家主席蘇林周日啟程前往中國進行為期三天的訪問。路透社指出，中越兩國希望加強貿易，此次訪問，鐵路項目建設等合作項目料將是重點議題。

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訪問中國三天的行程中，蘇林也將與中國國家主席習近平舉行會面
訪問中國三天的行程中，蘇林也將與中國國家主席習近平舉行會面圖片來源： picture alliance/Xinhua News Agency

（德國之聲中文網）本月初新上任的越共中央總書記兼越南國家主席蘇林（To Lam）明天（8月18日）啟程前往中國進行訪問，路透社指出，中越兩國希望加強貿易往來的背景下，蘇林此次訪問，中越鐵路會是一個重點議題。在中美貿易緊張局勢下，越來越多的中國製造商將部分出口導向的業務轉移到越南，順暢的鐵路連接至關重要。

蘇林此次訪問為期三天。根據中國外交部官網，他將會與中國國家主席習近平舉行會面。

越南外長在一份聲明中表示，蘇林此次行程的作用點是落實已簽署的協議，並取得新的實質成果，尤其是雙方共同關切的領域。一位越南官員表示，預計訪華期間，兩國將達成新的協議，包括鐵路以及農產品貿易等方面的合作。

越南正計劃大規模擴展其國內鐵路網，擬建造一條從河內到胡志明市、長約1500公里的高鐵線，預計耗資約700億美元，這將是越南有史以來最大的基礎設施項目。

8月初，前越南公安部部長蘇林接替離世的阮富仲，成為越共總書記。被任命為越共總書記後，中國國家主席習近平和美國總統拜登均發來賀電。一些投資者們認為，蘇林的上任有助於穩定動蕩的政治局勢和重啟暫停的合作項目。

習近平抵達河內開始正式訪問

 

(路透社等)


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