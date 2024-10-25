越來越多中共高官被指控閱讀禁書

2024年，已有至少15名中共高官因閱讀或持有禁書受到反腐機構指控。與此同時，海外獨立中文書店正在興起。

(德國之聲中文網）2024年，已有至少15名中共高官因閱讀或持有禁書受到反腐機構指控。2023年受到此類指控的高官大約為8人。

最近的一個案例是，黑龍江紀委9月25日發布通報，稱牡丹江人大常委會原副主任李彬被開除黨籍並移送司法機關處理。跟大多數同類案例一樣，李彬被指控涉嫌犯下多項罪名，包括違規接受宴請、為他人謀取利益並收受錢款、違規收受禮品禮金、以幫助他人借款為名索要錢款、在設備採購和項目承攬等方面非法收受財物等，也包括語焉不詳但也屬於中共高官"腐敗必備"的"違反生活紀律"。

媒體留意到，官方通報中列入的第一個罪名，是"李彬違反政治紀律，私自閱看含有破壞黨的團結統一等內容的非法出版物"。

"私藏、閱看或攜帶有嚴重政治問題的書刊……"

"私藏、閱看或攜帶有嚴重政治問題的書刊、音像製品"越來越多地成為中共落馬高官的常見被指控罪名。例如，貴州省委原常委、副省長王曉光"熱衷於閱看有嚴重政治問題的境外書刊"，中國銀行原董事長劉連舸"私自攜帶違禁書刊入境"，浙江原副省長朱從玖"私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看"，國家開發銀行原副行長周清玉"私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊"，中國光大集團原董事長唐雙寧"私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看"，雲南原副省長張祖林"私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊、音像製品"，等等。

中國媒體《財新》還製表列出了另外29名黨委、人大、政府、政協、高校及國企高官的藏書和讀書罪。其中最多的指控是"私藏、閱看或攜帶有嚴重政治問題的書刊"，其次是"私自攜帶違禁出版物入境"。

陝西銅川市黨委原常委、政法委書記李志強被指控"私自攜帶、閱讀污衊黨和國家領導人的書刊"。

非傳統紙質讀物如何呢？中國工商銀行廣東分行原行長黃明祥被指控"政治上迷失、私自閱看、瀏覽、收藏有嚴重政治問題的電子讀物，信仰動搖"。黑龍江哈爾濱原副市長王沿民被指控"教唆他人攜帶具有嚴重政治問題的書籍和包含具有嚴重政治問題的音影片手機入境，並私藏、閱看"。

去年底重新修訂、今年1月1日起正式施行的中共《紀律處分條例》中，共有158條，比2018年的舊版新增16條，修改76條。其中，第52條增寫了對私自閱看、瀏覽、收聽"有嚴重政治問題"的報刊、書籍、音像製品、電子讀物，以及網路文本、圖片、音頻、影片資料等的處分規定。

「季風」繼續吹拂: 上海季風書園華府重生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國獨立書店移居海外

新加坡《海峽時報》報導說，中共對書籍閱讀的控制不僅限於"黨員幹部"，也擴大到普通民眾的購書選擇。近年來，多家獨立書店在中國受到打壓，有的被迫關門。

其中一家書店是位於上海的季風書店。季風書園曾是中國大陸自由主義和獨立書店的標桿之一，但是長期承受當局的打壓，其最後一家店面於2018年1月底關閉。書店經營者於淼流亡海外，其妻子一度被限制出境。

記者袁莉在《紐約時報》的專欄中寫道：從東京、清邁到阿姆斯特丹和紐約，海外華人正在構建在中國遭到禁止的公共生活，培養自己的公民意識，其中包括開設中文書店、舉辦研討會並組織民間團體。去年有四家中文書店在東京開業。

上個月，季風書園在美國首都華盛頓特區的市中心重新開張。在記者江雪為《歪腦》寫的長篇報導中，於淼表示："我相信，有一天，季風終能回去。而我們都能自由往返家園。"

（綜合報導）

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