超過2000名伊斯蘭主義者再度在漢堡舉行遊行示威

儘管存在大量反對聲音，極端組織「穆斯林互動」仍獲准在漢堡組織舉辦了示威遊行。不過德國內政部對周六舉行的這場遊行活動採取了更嚴格的限制條件並派遣了大量警力。

（德國之聲中文網）據警方稱，估計有2300人參加了伊斯蘭團體「穆斯林互動」組織（Muslim Interactive）周六（5月11日）在德國港口城市漢堡組織的示威活動。

該組織被德國安全當局列為極端組織。在周六的遊行活動中，該組織表示抗議「審查制度和意見強迫」。大多數參加示威的男性參與者手中舉著寫有「審查」和「禁止」字樣的白色標語。現場還出現大量沒有印刷任何字樣的黑色旗幟。

「穆斯林互動」組織兩周前組織的示威活動中，參與者展示了寫有「哈裡發才是解決之道」（Kalifat ist die Lösung）的標語。 此事發生在加薩戰爭的背景下，在德國引發軒然大波，並遭到政界人士的廣泛譴責。

猶太人在德國：擔憂暴力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

對遊行示威條件做出嚴格限制

儘管「穆斯林互動」組織被定義為極端組織，但是漢堡市依然批准了周六的遊行活動，但要求在嚴格的限制條件下舉行。

其中包括禁止煽動仇恨、暴力和剝奪以色列的生存權。

根據規定，遊行參與者不得使用文字、圖像或其它字符的形式呼籲哈裡發接管德國。

遊行活動舉辦前，德國內政部長南希‧費瑟（Nancy Faeser）對嚴格的條件表示歡迎。

數百人走上漢堡街頭，表達他們對極端組織訴求的反對和對民主的支持。 圖片來源： Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

德國內政部長：「嚴加管控是正確的做法」

費瑟表示，在必要的情況下，允許警方採取「立即、強硬的干預」。

她在接受馮克媒體集團（Funke newspaper group）採訪時說：「在德國人們享有宗教自由和言論自由的權利，婦女享有平等權利。」

費瑟還提到：「在我們的法治國家，只有滿足嚴格的法律要求的前提下，我們才能禁止（『穆斯林互動』組織）這類團體。」

作為對伊斯蘭集會遊行的回應，上周還有數百人走上漢堡街頭，表達他們對極端組織訴求的反對和對民主的支持。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。