超過2000名伊斯蘭主義者再度在漢堡舉行遊行示威

超過2000名伊斯蘭主義者再度在漢堡舉行遊行示威2024年5月12日
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（德國之聲中文網）據警方稱，估計有2300人參加了伊斯蘭團體「穆斯林互動」組織（Muslim Interactive）周六（5月11日）在德國港口城市漢堡組織的示威活動。
該組織被德國安全當局列為極端組織。在周六的遊行活動中，該組織表示抗議「審查制度和意見強迫」。大多數參加示威的男性參與者手中舉著寫有「審查」和「禁止」字樣的白色標語。現場還出現大量沒有印刷任何字樣的黑色旗幟。
「穆斯林互動」組織兩周前組織的示威活動中，參與者展示了寫有「哈裡發才是解決之道」（Kalifat ist die Lösung）的標語。 此事發生在加薩戰爭的背景下，在德國引發軒然大波，並遭到政界人士的廣泛譴責。
對遊行示威條件做出嚴格限制
儘管「穆斯林互動」組織被定義為極端組織，但是漢堡市依然批准了周六的遊行活動，但要求在嚴格的限制條件下舉行。
其中包括禁止煽動仇恨、暴力和剝奪以色列的生存權。
根據規定，遊行參與者不得使用文字、圖像或其它字符的形式呼籲哈裡發接管德國。
遊行活動舉辦前，德國內政部長南希‧費瑟（Nancy Faeser）對嚴格的條件表示歡迎。
德國內政部長：「嚴加管控是正確的做法」
費瑟表示，在必要的情況下，允許警方採取「立即、強硬的干預」。
她在接受馮克媒體集團（Funke newspaper group）採訪時說：「在德國人們享有宗教自由和言論自由的權利，婦女享有平等權利。」
費瑟還提到：「在我們的法治國家，只有滿足嚴格的法律要求的前提下，我們才能禁止（『穆斯林互動』組織）這類團體。」
作為對伊斯蘭集會遊行的回應，上周還有數百人走上漢堡街頭，表達他們對極端組織訴求的反對和對民主的支持。
（法新社、美聯社、德新社、路透社）
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