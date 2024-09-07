超強颱風「摩羯」危害大 中菲越皆有傷亡

超強颱風「摩羯」威力直逼2014年的颱風「威馬遜」，已在菲律賓、中國和越南造成人員傷亡和重大損失，其影響還將持續。

（德國之聲中文網）截止周六（9月7日）中午12時，周五在中國沿海城市登陸的超強颱風「摩羯」已造成三人死亡、95人受傷，中國官媒新華社周六報導了這一消息。

颱風「摩羯」（Yagi）周五在海南文昌沿海登陸，登陸時中心附近最大風力17級以上，成為今年以來登陸中國的最強颱風。周五當晚，「摩羯」又在廣東徐聞縣二次登陸。新華社在周六的報導中指出，「摩羯」造成嚴重災害，大量用戶電力、通信中斷，部分房屋倒損。中國官方部門預計，受超強颱風「摩羯「影響，9月5日至8日，海南島、廣東南部、廣西西南部、雲南南部等地有大到暴雨，局部特大暴雨。

「摩羯」在中國海南省造成部分房屋倒損 圖片來源： CNS/AFP

恢復工作

周六早些時候，新華社英文版援引當地政府報導稱，海南省定安縣報告了兩人死亡，文昌市報告12人受傷，海口市則報告80人受傷。這篇英文報導海介紹，隨著風雨逐漸減弱，海南已降低颱風預警等級，並加緊展開全省範圍內的恢復工作，全省已累計出動搶修人員逾2000人次，努力恢復150多萬受影響家庭的電力供應；海口美蘭國際機場將暫時關閉至周日中午， 三亞鳳凰國際機場從9月7日10時起逐步恢復航班運行。

另據中國央視新聞消息，中國國家發展改革委周六緊急下達2億元中央預算內投資，支持海南、廣東颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

隨著風雨逐漸減弱，海南已降低颱風預警等級 圖片來源： CNS/AFP

影響多國

颱風「摩羯」也在其他國家造成了嚴重災害。自9月1日晚，颱風「摩羯」開始襲擊菲律賓，該國國家減災委員會6日通報稱，颱風「摩羯」已在菲律賓造成16人死亡、13人受傷、17人失蹤，約200萬人受災。

另據越南官媒越通社報導，颱風「摩羯」周六進入越南北部灣，影響北部各省市，引發大風、暴雨，城市內澇、地勢低窪的地區洪水、山體滑坡、山洪等風險較高。在首都河內，多條街道樹木被連根拔起。越南國家水文氣象預報中心表示，颱風「摩羯」周六中午進入廣寧省和海防市時，風力為 16至17級。美聯社援引越南當地媒體報導，首都河內的一棵大樹被颳倒，造成一人死亡。

「摩羯」是罕見的超強颱風，其登陸強度直逼2014年的颱風「威馬遜」。中國氣象局當年稱「威馬遜」是1973 年以來登陸華南地區的最強颱風，也是 1949年以來登陸廣東、廣西的最強颱風。

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