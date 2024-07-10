賽前禁慾？床上運動有助運動員臨場發揮

床上運動做得好，場上運動跑不快？長期以來，許多專業運動員以及教練員都迷信大賽前必須禁慾的說法，畢竟性生活對體力的消耗並不小。不過，科學研究表明，只要在適度的範圍內，性生活反而有助於運動員發揮出更高的競技水準。

（德國之聲中文網）在歐洲盃、世界盃、奧運會等重大體育賽事前，運動員是否有必要禁慾？體育圈內以往普遍認為，禁慾的運動員能夠把節省下來的體力運用到賽場上去，從而取得更好成績。不過，科學家現在已經證實，賽前禁慾並不明智，有利於身心健康的性生活反而有助於提高競賽成績。

激素分泌多 減壓又助眠

性生活期間，心血管乃至整個循環系統都會進入更為活躍的狀態，全身血液循環加快；同時，性生活還有減壓鎮痛的效果，並且有益於睡眠。這些主要歸功於性生活期間身體所釋放的一系列激素。

早在60年代，美國婦科學者馬斯特斯(William Masters)和約翰遜(Virginia Johnson)就提出了影響深遠的性反應四階段模型，將人類的一次完整性行為分為興奮期、持續期、高潮期、消退期這四個階段。德國杜伊斯堡-埃森大學附屬醫院的性學專家希伯斯(Michael Siebers)指出，每一個階段都對應著不同的主導激素。在興奮期，腎上腺素提高血壓、多巴胺讓人產生欣喜感、雄激素和雌激素則讓人產生性慾。進入持續期後，腎上腺素、多巴胺維持較為穩定的水準，催產素此時開始發揮更強的作用。

希伯斯說：「催產素又被稱作擁抱激素，能讓人產生親密感、促進建立連結。」隨著性高潮的到來，血液中的催產素濃度也抵達頂峰。而在高潮期之後的消退期，走上前台的則是催乳素，「這是讓人產生放鬆感和滿足感的激素，讓我們不再想要更多的性行為。」

性生活時 你的身體發生了怎樣的變化？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

床上運動做得好 場上運動跑得快

希伯斯指出，根據德國漢諾威醫學院主導的一項相關研究，催乳素可能不利於體育運動 。「在性行為後的一小時內，催乳素水準都偏高。」催乳素的鎮靜作用可能在短時間內降低運動員的競技水準，因此希伯斯不建議在性高潮後一小時參加頂級體育賽事。

不過，這位性學專家也強調，沒有任何科學依據去禁止運動員在大賽前一晚做一些「床上運動」。固然，一些其他研究表明，性行為會讓腿部肌肉疲軟，從而讓運動員跑動速度變慢；但是美國加州大學戴維斯分校的一項發表於2022年的研究 顯示，性生活並不會降低運動員的競技水準，反而有促進作用。

希伯斯就此指出，性生活本質上也是一種體育活動，「因此這當然有助於提升身體素質。」同時，性生活對心理健康也有巨大的正面促進作用，其機理與所謂的「跑者高潮」(Runners High)有幾分相似之處。「這是一種耐力運動期間產生的感受，一種減少恐懼、緩解疼痛、具有鎮靜作用的欣快感，還能讓人大腦放空。這種現象很有可能是內源性大麻素造成的。」

所謂內源性大麻素，可以理解為人體自己產生的類似大麻的物質。作為神經系統的一部分，內源性大麻素系統在認知與運動過程中發揮重要作用。希伯斯在接受德國之聲採訪時表示，內源性大麻素系統在跑步、性生活時都會激活。該系統也是當前生理學研究的一大熱點。「內源性大麻素、催產素、催乳素都有鎮靜、怯痛的功效，因此有益健康。」此外，性生活也顯著改善睡眠品質，「對於運動員而言，充足睡眠尤其重要，這能緩解疼痛和緊張，增加喜悅感。」

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