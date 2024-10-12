賴清德雙十演說後 中國或對台灣實施經濟施壓

台灣總統賴清德發表雙十演說兩天之後，中國商務部表示考慮對台灣採取進一步貿易限制措施。路透社指出，這可能預示著，中國在不久的將來或對台灣實施關稅或其他形式的經濟施壓。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德發表雙十演說後兩天，中國商務部新聞發言人本周六（10月12日）表示，正依據對台貿易壁壘調查結論，研究針對台灣採取進一步貿易限制措施。根據中國商務部官網，發言人表示，自去年12月15日商務部發布公告，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘以來，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制。

本周四（10月10日），台灣舉行雙十國慶典禮，台灣總統賴清德在演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。北京立即做出回應，中國外交部發言人毛寧表示，賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣台獨謬論。她表示，無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。她還說道，謀獨挑釁是死路一條。

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路透社指出，中國商務部周六的表態可能預示著，不久的將來，中國可能對台灣實施關稅或其他形式的經濟施壓。國台辦發言人朱鳳蓮周六表示，對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施表示強烈支持。她還直指民進黨，表示其破壞兩岸協商的政治基礎，使兩岸貿易爭端問題難以通過協商解決。

今年五月，中國宣佈中止對重新對134項台灣進口商品的優惠關稅減讓，重新徵收關稅。台灣陸委會主委對此表示強烈抗議，批評中國對台「施壓」與「恐嚇」之舉不利於兩岸經貿關係，只會讓雙方「漸行漸遠」。

此前，中國去年年末宣佈中止12項石化產品關稅優惠，當時正逢台灣舉行總統大選前夕，當時此舉遭台灣政府批評為「經濟脅迫」、「以商逼政」。



(路透社等)

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