賴清德過境訪問關島 與美眾議院議長約翰遜通話

台灣總統賴清德周四(12月4日)在過境訪問美國太平洋屬地關島期間發表講話，呼籲台灣和關島緊密團結，共同抵抗極權主義的威脅。賴清德在此期間還與美國眾議院議長約翰遜進行了上任以來的首次影片會談。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德周四(12月4日)在過境訪問美國太平洋屬地關島期間發表講話，呼籲台灣和關島緊密團結，共同抵抗極權主義的威脅。這是賴清德此次訪問行程中第二次踏上美國領土。

賴清德此次訪問行程為期一周，旨在鞏固國際社會對台灣的支持。中國持續對台灣施加軍事壓力，並通過減少其邦交國和阻止其參與國際合作來孤立台灣。

台灣宣稱是一個主權國家，但北京堅持認為這個民主治理的島嶼是其一黨專制國家領土的一部分，並反對任何國家與台灣進行官方往來。

賴清德於周三晚上抵達關島，此前他訪問了太平洋島國吐瓦魯和馬紹爾群島，並在去程中過境美國夏威夷。

賴清德：團結合作，對抗極權主義擴張

賴清德周三出席在關島首府阿加尼亞舉行的歡迎晚宴，以及周四早上的歡迎早茶敘。

「台灣和關島也是理念相同的夥伴關係，面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮，」賴清德對包括關島總督盧‧萊昂‧格雷羅(Lou Leon Guerrero)和美國在台協會(AIT) 華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)在內的觀眾說道。

賴清德還呼籲世界民主國家不要向威權政權低頭，並稱台灣是亞洲的民主燈塔。

與大多數國家一樣，美國與台灣沒有正式的外交關係，但華盛頓是台北最重要的支持者和最大的武器供應商。

在晚宴上，藍鶯表示，美國將繼續幫助台灣「增強自衛能力」以及其「保護自己免受脅迫的能力」。

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與美國眾議院議長約翰遜影片通話

賴清德此次太平洋之行，尤其是他在美國的停留，引發了北京的強烈批評。北京拒絕承認台灣的任何國際交往，對台北與華盛頓之間的官方接觸尤為敏感。

在夏威夷，賴清德與前美國眾議院議長南希‧佩洛西（Nancy Pelosi）通話時討論了「中國對台灣的軍事威脅」，並與美國政府官員及國會議員會面。

台灣總統府發言人郭雅慧周四透露，賴清德過境關島期間，與美國國會跨黨派兩黨議員進行了視訊會議，包括美國共和黨籍聯邦眾院議長約翰遜（Mike Johnson）、聯邦眾院民主黨領袖傑弗瑞斯（Hakeem Jeffries），以及與聯邦參院軍委會共和黨首席議員維克（Roger Wicker）。

郭雅慧稱，美國眾院兩黨領袖以及參議員都表示誠摯歡迎賴總統過境美國，也傳遞美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的堅定支持。約翰遜和傑弗瑞斯都向賴清德承諾，會持續在國會推動深化美台夥伴關係的相關議案。

約翰遜強調，美國對因應中國大陸的挑戰與威脅有高度跨黨派共識。台灣安全是美國印太戰略的核心，因此他們致力透過年度國防授權法案，強化美國應對中國大陸以及協助強化台灣的防衛能力。

這是賴清德今年5月就任總統後，這位眾議院議長首次與他直接交談。約翰遜在今年1月曾祝賀賴清德當選，並重申美國致力於維護作為印太夥伴的台灣的安全與民主。

周四，賴清德在關島議會發表講話。他感謝關島議會連續4年通過決議，支持台灣的國際參與。

賴清德說，台灣與關島淵源深厚，共同擁有南島語族的文化，像是一家人一般；並且共享民主、自由、人權的普世價值，是志同道合的夥伴。

隨後，賴清德將在當天稍晚前往太平洋島國帕勞，這是他此次行程的最後一站。

帕勞、吐瓦魯和馬紹爾群島是台灣僅剩的12個邦交國中的三個國家。

中國對美國軍工企業及其高管採取反制措施

在周四的例行記者會上，中國外交部發言人林劍針對賴清德與美國眾議院議長約翰遜通話表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線」，「中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

同日，中國外交部網站公佈，因美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，中方決定對13家美國軍工企業和6名高級管理人員採取反制措施。

此前，在為期兩天的夏威夷訪問期間，賴清德據報在一場閉門會議上表明「中國是台灣面臨的最大挑戰」，並在另一場合呼籲國際社會共同努力防止衝突爆發，因為「戰爭沒有贏家」。

賴清德將於周五結束此次行程。

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（綜合報導）

