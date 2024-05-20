賴清德正式就任 對中喊話：尊重台灣人選擇

台灣新任總統賴清德20日宣誓就職，美國發聲明表達祝賀，德國聯邦議會也有跨黨派議員在此時訪台。中國方面則是在這時宣佈制裁多家參與對台軍售的美國企業。中國外交部發言人強調「台獨是死路一條」。國台辦發言人稱賴清德「充分暴露了其『台獨工作者』的本性」。

（德國之聲中文網）台灣新總統賴清德在週一（5月20日）的總統就職演說中，主張兩岸未來對世界局勢有決定性影響，稱台灣為「和平的舵手」，而他未來將延續蔡英文的「四個堅持」，維持兩岸現狀。

賴清德在演說中向北京喊話：「我也要呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼……我始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。」

賴清德表示：「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。」他也呼籲中國可從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，與台灣一同追求和平共榮。

中國大陸國台辦給賴清德「520就職演說」的定性為「充分暴露了其『台獨工作者』的本性」。 圖片來源： VCG/IMAGO

北京怎麼反應？

與此同時，中國商務部週一上午發出公告，以「參與對台軍售」為由，把多家美國企業列入「不可靠實體清單」，其中包含美國波音防務、空間與安全集團、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司。

中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上就賴清德宣誓就職的相關提問回應說：「台獨是死路一條。無論打著什麼幌子、打著什麼旗號，『台獨』、『台獨』分裂活動都注定失敗。」

中國國務院台辦發言人陳斌華表態稱：「今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』。」他說：「台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其『台獨工作者』的本性。」

他強調，「不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。」他表示：「我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」

此外，據法新社報導，中國社群媒體平台微博週一對「賴清德」標籤採取過濾屏蔽，搜索與賴清德5‧20宣誓就職相關的最新內容，「根據相關法律法規和政策，該話題內容尚未顯示」。

不過上海復旦大學國際政治系教授沈逸在其微博帳號下發表措辭強硬的評論。他表示，「賴清德的（就職）講話就是把他認為的事實講出來了，而且沒有給任何一方，包括台灣，包括華盛頓，包括大陸，留任何空間和餘地」。他認為，「剩下的事情，就是用實力敲碎台灣的繭房，各種該做的事情，用台灣能夠看見，無法曲解，體感清晰，承受不了的方式，穩健推進就是了」。

《環球時報》前主編胡錫進在微博上寫道：「賴清德今天就任台灣地區領導人。他得悠著點，不顛覆台海和平，他自己的任期才能夠平安。 ​​​」

台灣國防部20日發佈公告，截至週一清晨6點為止，過去24小時內共偵獲6架中國戰機在台海附近活動，且全數踰越台灣海峽中線。

中國國家安全部也在5月20日這一天在其微信公眾號下發表題為《聯大第2758號決議的權威地位不容挑戰》的文章。文章稱，「近年來，美國一些反華勢力不斷散佈歪理邪說，歪曲聯合國大會第2758號決議，妄稱決議『只承認中華人民共和國在聯合國的唯一合法代表身份，但是沒有涉及台灣在聯合國的代表權問題』。這種論調藐視聯合國權威地位，曲解聯大決議內容，在台灣問題上偽造歷史、虛假敘事、誤導輿論，更是美台勾連大搞『台灣問題國際化』鬧劇的罪證。」

文章斥責美國「這種挑戰聯合國權威地位，挑戰國際社會基本準則的行為是其霸權心態的病態反映」。「無論基於國際法還是國際正義，美國對2758號決議只有嚴格遵守的義務，沒有恣意曲解的特權，必須停止不斷虛化掏空『一個中國』原則的無理行徑！」

專家怎麼看？

前美國在台協會會長酈英傑(Brent Christensen)在接受《紐約時報》採訪時說，雖然賴清德不是中國官員所描述的那種魯莽的煽動者，但他們不會忘記他曾在2017年說過，自己是「務實的台獨工作者」。他說：「北京什麼都記著，而且非常不信任他。他們將在未來幾年繼續考驗他。」

就職典禮前，美中關係學者宋文笛向DW表示，北京主要還是會維持「底線思維」，「重申體現一中原則的九二共識乃兩岸關係的定海神針，是無可迴避亦不容模糊的必答題」，並對於賴清德政府「化整為零」、或者有條件式歡迎兩岸對話的態度表達抗議。

宋文笛提及，對於北京而言，「武嚇是進可擴張軍事操作空間、退可傳遞政治訊息的一石二鳥的兩用法寶」；中國也可能採用「選擇性的經濟制裁」，包含技術性暫停個別商品的交易，而且在「停止和再啟之間，隨時可以彈性調整」。

北京過去多次批評賴清德的「台獨」色彩；對此，宋文笛分析，賴清德的政治背景對於兩岸對話，「既是負債，也大可以是資產」。

賴清德、蕭美琴、吳釗燮等人5月19日出席台灣外交部歡迎外賓的酒會。 圖片來源： Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

宋文笛表示，「賴清德作為民進黨領袖，尤其是深綠所信賴的長年黨員，在兩岸談判上其實持有特別大的開闔空間。一樣是對北京做出伸出橄欖枝的動作，其他領袖做，或許會被不信任北京的綠營支持者懷疑是在『賣台』，然而若是賴做，則更容易被信任賴是在『下一盤大棋』。」不過他也指出，問題在於「北京是否願意認真心將兩岸談判視為優先待辦事項」。

華府智庫Silverado Policy Accelerator主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）日前向DW表示，在總統就職典禮後，北京有可能對台灣施加更大的壓力，包含進一步出動軍機進入台灣防空識別區，甚至不排除可能透過發射飛彈來表達不滿。

對於賴清德就任之後將如何與中國和美國互動，阿爾佩洛維奇認為：「現在最重要的是阻止中國試圖實際入侵台灣。 台灣和美國需要做很多事情來加強對這種前景的威懾。這包括加倍投入反艦飛彈、無人機和水雷，讓中國的入侵艦隊難以穿越台灣海峽。」

不過阿爾佩洛維奇也提及，對於賴清德來說，就職之後首先將面臨的考驗將是國內政治，以及如何駕馭由兩大在野黨國民黨及民眾黨控制的立法機構，以確保他的國防優先事項，特別是「不對稱作戰」國防理論得到立法機關的全面實施和資助。

台灣空軍在就職典禮上編隊表演。 圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

民進黨立委沈伯洋接受德新社採訪時，則提及中國駭客威脅，他認為針對賴清德的偽造影片有可能在他就任幾天後出現，「我認為我們應該加強網路安全，因為來自中國的駭客非常強大」，並表示台灣必須保護資訊空間，確保中國的認知作戰內容不在台灣進一步傳播。

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西訪台期間，台灣境內有大量電子看板遭到駭客入侵，顯示反對佩洛西訪台的訊息；中國解放軍則在台灣周圍實施大規模軍演。

本月初，台灣國安局長蔡明彥受訪時被問及，解放軍是否會在總統就職典禮後進行「圍台軍演」？他表示，當前中方對台的施壓策略仍採「和戰兩手」，施惠及施壓並行，且配合各種「灰色地帶」的操作及認知作戰，企圖影響賴清德政府未來的兩岸政策走向。

不過他也提及，6月至11月是解放軍例行軍演的季節，中方是否會藉由軍演對台進一步施壓，是國安局關注的重點。

圖為賴清德19日出席台灣外交部酒會。 圖片來源： Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

德國議員訪台

這次台灣總統就職典禮期間，德國聯邦議會派出了跨黨派的代表團，包含基民盟的韋爾斯（Klaus-Peter Willsch）、格拉斯勒（Ingeborg Gräßle），以及自民黨的舍弗勒（Frank Schäffler），還有社民黨的林巴徹（Esra Limbacher）。另外，德國聯邦議會文化與媒體事務委員會主席布德（Katrin Budde）也造訪台灣。

舍弗勒19日晚間在台灣外交部歡迎酒會向DW表示，他們到台灣是希望表現出「團結」，稱台灣在外交政策方面也承受了相當大的壓力，「表現出團結對我們來說非常重要」。

舍弗勒表示德國必須支持台灣；儘管最終為台灣提供軍事和安全保障的是美國，但德國「也可以做出我們的貢獻」。他認為，台灣與西方站在同一陣線。

他也指出，德國外長貝爾博克宣佈德國軍艦將穿越台海，此事是重要訊號；但每當討論到哪些台灣政治人物可以進入德國時，德國政府卻對北京有諸多考量，「我認為這是完全錯誤的」。他認為，德國不能被中國或是台灣勒索威脅，而必須對雙邊抱持開放的態度。

布德則說，台灣經常因「一中政策」遭到邊緣化或被排除在外，「我認為議員，尤其是來自我們德國這樣的自由民主國家，就需要更加勇敢並發揮領導作用。」

各國外賓出席賴清德就職典禮

根據台灣外交部資訊，參與就職典禮及相關活動的外賓共有51團、508人，包含元首團8團、副元首團、外長團各1團及2組特使團。史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、貝裡斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯等台灣邦交國均由國家元首出席；聖克里斯多福及尼維斯則由副總理代表。

值得注意的是，台灣中南美洲邦交國瓜地馬拉此次由外交部長馬丁涅茲代表出席；總統阿雷瓦洛未親自參加。早前瓜地馬拉總統府就曾表示，總統阿雷瓦洛考慮拒絕出席台灣總統就職典禮。

中國外交部發言人回應，希望並相信瓜地馬拉當局「會盡快做出順應國際大事和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇」。台灣駐瓜地馬拉大使曹立傑則稱，阿雷巴洛已經向台灣承諾與保證，未來4年將堅定支持台灣。

另外，美國、歐洲議會友台小組議員、日本、英國、澳洲等非台灣邦交國也派代表出席典禮；德國議會也有不同黨派議員到台灣參加。美國前國務卿龐佩奧以個人身份出席。

美國國務卿布林肯透過聲明祝賀賴清德就任，稱美國期待與賴清德及台灣政界一同促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

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