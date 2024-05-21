賴清德就職演講強調「互不隸屬」 國民黨：「新兩國論」、「違憲」

台灣新任總統賴清德昨天在就職典禮演說中提出的兩岸立場被在野的國民黨視為「新兩國論」。前總統馬英九批賴清德的演講「讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰」，國民黨前主席洪秀柱稱賴清德的說法「違憲」。

（德國之聲中文網）昨天（5月20日），台灣新當選的總統賴清德宣誓就職。在就職典禮演講中，賴清德表示：「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。」同時他表示，未來將延續蔡英文的「四個堅持」，維持兩岸現狀。

蔡英文提出的「四個堅持」包括：永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

昨天，台灣總統府正式「交棒」。 圖片來源： Sam Yeh/AFP

國民黨主席朱立倫表示，賴清德的演說內容「非常賴清德」，「民進黨的意識形態、利益，還是在國家利益之上」，他呼籲朝野不分黨派應共同秉持「三要三不要」的理念。「三要」是，要把國家利益放在政黨利益之上、讓台灣民主向上提升，要尊重不同聲音，用誠心化解朝野歧異；要以人民為本真心推動兩岸和平。「三不要」是，不要因理念不同，把國人當敵人；不要製造族群對立、綠色恐怖；更不要因意識形態取代專業與科學。

今天，台灣前總統馬英九在「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會上批評賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台獨工作者」的中華民國總統，表明這種「新兩國論」，「讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰」。

他說，兩岸一切紛爭的解方，都必須要回到中華民國憲法尋找答案。依據「中華民國憲法」增修條文，兩岸在國家統一前，中國與台灣是一種特殊關係，絕對不是兩個國家，唯有堅持「中華民國憲法」中的兩岸定位，才能讓兩岸免於戰火。

馬英九表示，「如果賴政府認為兩岸是兩個國家，就應勇敢負起政治責任，立即推動修憲來實踐這個主張；如果不是兩個國家，就應該遵守現行憲法增修條文第十一條的明確規定：兩岸就是台灣與中國這兩個地區。這是一個嚴肅而重要的議題，希望賴政府認真面對，不要輕易忽略。」

台灣前總統馬英九專訪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天也對外表示，賴清德直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，完全不提兩岸人民關係條例，「這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法」，等於往台獨方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。

蕭旭岑說，根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家，若有中華民國與中華人民共和國互不隸屬等敘述，就是違憲。憲法名稱的國家是「中華民國」，賴演說「台灣也是國家名稱」，已違憲法。過去所有中華民國總統，都以「大陸地區」稱呼「中華人民共和國」，若賴持續將大陸視為一個國家，也明顯違憲。

國民黨前主席洪秀柱則表示，賴清德才說要遵守憲法，卻無視憲法，提出新的「兩國論」，此舉等同於「狠狠地踩了中華民國憲法一腳」。

孫文學校總校長張亞中表示，賴清德發表就職演說沒有為兩岸關係釋出任何善意。他強調，「賴清德將北京視為威脅與挑戰。將大陸的軍事行動及灰色威脅與俄烏戰爭、以哈戰爭並列。此外賴清德表示，將繼續堅持兩岸為主權互不隸屬的外國關係，這也就代表，賴清德不會接受九二共識或一個中國原則。」

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美國國務院：「北京如果選擇升高對台灣的壓力，就應該被視為挑釁者」

美國國務院以電子郵件形式回復台灣中央社相關問詢時表示：「已經注意到賴清德在就職及勝選之夜演說中承諾將確保兩岸和平穩定、並維持兩岸現狀。美國務院對此表達歡迎。就職是正常、例行的民主過程，北京如果選擇升高對台灣的壓力，就應該被視為挑釁者。」

美國務院發言人表明，美國對台政策沒有改變。依據美國長期致力於維護台海和平與穩定承諾，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並期望兩岸分歧能以和平、海峽兩岸人民可接受方式解決。

美國國務卿布林肯前一日已透過聲明祝賀賴清德就任，稱美國期待與賴清德及台灣政界一同促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

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