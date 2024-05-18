賴清德就職演說將承諾穩健處理兩岸關係

即將上任的台灣新政府國安高層透露，候任總統賴清德將在520就職演說中承諾維持兩岸關係現狀，延續蔡英文奠定的基礎，並與各方合作確保現狀不受侵蝕。

（德國之聲中文網）台灣候任總統賴清德將在周一（5月20日）宣誓就職。他的就職演說內容成為各界關注的焦點。

在民進黨籍的台灣總統蔡英文執政八年中，北京不斷加強對台灣的軍事和外加壓力。同黨的賴清德是台灣民主堅定捍衛者，曾自稱是「務實的台獨工作者」。北京視賴清德為 「危險的分裂分子」，並聲稱他將會給台灣帶來「戰爭和衰落」。

路透社引述一名新政府國安高層官員稱，賴清德將在就職演說中承諾，通過維持兩岸關係現狀來確保穩定。該名不願透露姓名的官員在台北的一場簡報會上表示：「我們將談及穩定和穩健的方針，延續蔡英文總統奠定的基礎。」

「我們將確保台灣在全球經濟和地緣政治中發揮不可或缺的作用，同時維持現狀，並與各方合作，確保現狀不受侵蝕。」

該名官員也表示，台灣新政府將在國內外面臨更加困難和複雜的現實，因為中國發動了 「更具挑釁性」的軍事入侵以及意圖分裂台灣民意的活動。

「我們將繼續向國際社會表明，是對岸不斷破壞國際秩序，破壞兩岸交流的機會。」

針對兩岸問題，賴清德1月13日在勝選演說中曾表示，維持台海的和平穩定是其擔任總統的重要使命。「我將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。」

台灣中央社報導稱，賴清德520就職演說的基調將延續及維持勝選當日的談話主軸。新政府的國安團隊拋出未來執政的四大關鍵要素「穩健、自信、負責任、團結」，確保穩定現狀不受侵蝕，在世界上架台灣，在內政上維持民主和平繁榮路線。

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不排除與中國展開對話

國台辦發言人陳斌華本周三表示，要和平不要戰爭、要合作不要對抗是島內的主流民意，「是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路」，是「台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。

法新社指出，近年來，賴清德和民進黨逐漸淡化過去追求正式獨立的言論，認為既然台灣已經自治，就沒有必要發表會激怒北京的聲明。現年 64 歲的賴清德曾多次提出與中國舉行會談，但都遭到北京拒絕。北京迄今未放棄武統選項。賴清德及執政黨民進黨則表示，只有台灣人民才能決定他們的未來。

鑑於局勢高度緊張，國際危機組織的蕭嫣然對法新社表示，賴清德預計將「延續其前任負責任的政策」。

賴清德5月14日以預錄方式在「哥本哈根民主高峰會」發表演說時表示，將努力維持現狀，並且不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

預計將有八位國家元首和約50個外國代表團出席賴清德的就職典禮，其中包括來自美國和加拿大的代表團，以示對台灣民主的支持。

（綜合報導）

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