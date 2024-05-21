賴清德就職：「史上最佳」的台日關係如何互動？

賴清德就職台灣總統，日本派出的國會議員人數創下史上最多。台日關係看似來到新的篇章，但是在官方層面上仍是相對保守。未來日本在中國與台灣之間的拿捏，仍是如履薄冰。

（德國之聲中文網）台灣新任總統賴清德週一（5月20日）走馬上任，日本跨黨派的議員聯盟「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）派出31人到台灣參加賴清德就職典禮，人數創下歷來最高紀錄。其中，執政的自民黨有18人；除了共產黨籍外，其他黨籍皆有議員赴台，也是首次。

上任之後，賴清德的第一場午宴，隨即接待日華懇的來訪議員，可見賴清德本人對於台灣與日本關係的重視。

日華懇的會長古屋圭司面對媒體詢問「是誰主動邀請」時，稱「這是雙方確認與協議的結果，行之有年的信賴累積，互相告知」。席間他也說，「台灣與日本是生死與共的命運共同體」，對台灣這位「患難見真情」的摯友，需要加深對話。

古屋在會中宣佈未來深化台日關係的6個新面向，包括：日美台三國戰略對話會在台灣實體召開；支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織；支持台灣加入跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），且日華懇將成立團隊小組輔助；全力支持經濟安保；支持台日人才互動來訪；成立女性專業小組跟台灣交流女性從政議題等。

古屋對賴清德的典禮談話給予肯定：「對於台灣身份認同的堅持這點（很認同），表述方式或有不同，但核心精神我認為是很像（蔡英文）的。」

中國駐日大使高聲批評

然而，中國官方對於賴清德的發言感到相當不滿。中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）不假辭色地批評賴「暴露台獨工作者本性」。

此外，中國駐日大使吳江浩也在這天與日本政界人士、學者們舉辦座談。席間，吳江浩批評賴清德就任是「公然為台獨勢力幫襯」，直言「日本公民將會被拖入火海」。過去在日本以溫和姿態交流的吳江浩，這次被認為罕見拿出強硬態度。

根據中國駐日大使館20日發佈的聲明，吳江浩批評日本部分人士「鼓譟『台灣有事就是日本有事』……大肆渲染中國『武力攻台』，竭力煽動恐慌情緒」。他重申中國對台立場不變，稱中方「願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力」。對於吳江浩的反彈，日華懇幹事長萩生田光一回應，日本議員赴台觀禮，「他國無權置喙」。

圖為中國駐日大使吳江浩去年4月在東京與日本立憲民主黨代表泉健太會晤。（資料照） 圖片來源： Kyodo/picture alliance

不過，雖然日台之間瀰漫友好氣氛，雙方關係其實仍存在陰影。中間偏左派的《朝日新聞》指出，自前首相安倍晉三的「台灣有事就是日本有事」等發言後， 民意調查顯示有6成日本民眾認為日本應在台灣遭受攻擊時給予援助；但事實上，派遣日本自衛隊或是支援武器的法律限制仍高。

該報導引述日本防衛省的研究機構「防衛研究所」專家五十嵐隆幸，稱「有勇氣的發言會發生誤解」，而未來可能發生衝突時的避難與演練「需要更腳踏實地的反覆討論」。

美日台戰略合作加深

賴清德過去曾自稱為「務實的台獨工作者」，但在競選總統以及正式就職時並未明確主張「台灣獨立」，而是強調要依循蔡英文的路線，守護台灣的自由、民主與繁榮，一方面加強國防，一方面鞏固與民主世界盟友的關係。

中間偏右的《產經新聞》社論寫道，為防止台灣海峽發生不測事態，日本西邊的防衛工事有必要大幅強化；而只有日台強化自身防衛力，才能提高對中國的嚇阻。社論認為，未來美日台的戰略會談常態化勢不可擋。

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但該社論也提及，中國將擴大國民黨等親中勢力在台灣的影響力，而介入內政是最劃算的方式；此外，中國會繼續出動船艦在金門等離島滋擾、派軍機繞台飛行，用威嚇手段搭配特定媒體宣傳，來達到中國想要的效果。

《朝日新聞》的社論則提到中國近年經濟成長下滑、台商對中國投資銳減等趨勢。社論主張，此時需要經濟復甦的是中國，而拿回台灣經濟界的信任、讓其安心才是當務之急；習近平政權應該要先評估雙方的利益，改善「欠缺包容性跟柔軟性的台灣政策」，才能讓兩岸關係出現緩和。

最佳時刻中的如履薄冰

台日之間的關係互動，除了上述的加深交流外，未來台灣駐日代表謝長廷的位置將由誰接手，也是決定賴清德時期的台日互動關鍵。蔡英文未來是否可以在適當時機訪日，亦成為媒體關注焦點；對此，古屋圭司僅稱：「大家都會想到這問題，但我只能說會研究，這不是這麼簡單就可以講出來的。」

值得注意的是，各大日媒在賴清德就職典禮隔天的社論，幾乎都把焦點放在「兩岸關係必須要有新的對話，否則未來4年關係只會更惡化」。

《產經新聞》社論認為，賴清德任用鄭文燦擔任海基會董事長，或許是唯一可以促成兩岸重啟交流的契機；《每日新聞》則以「險峻下的出航」形容賴清德的處境，未來前方的波濤洶湧仍未可知。

另外，也有國會議員私底下表示日台關係來到「二戰之後的最佳時刻」，外交官員更稱「賴的演說內容很出色」。但與此同時，目前可能也是兩岸關係降到最低冰點之際。繼承蔡英文路線的賴清德強硬重申「兩岸互不隸屬」，或許也引起日本官方更多注意。

日本官房長官林芳正20日表示，對於台海和平穩定、透過對話解決問題的立場是不變的。外界解讀，某種程度上這是希望在中日韓的三國會面之前，慎防擦槍走火；雖然台日關係發展良好，但日本政府面對與中國的關係，也在尋求做好平衡槓桿。

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