賴清德出訪前夕 台灣演練「整體防空作戰計劃」

在台灣總統賴清德即將出訪太平洋友邦之際，台灣空軍舉行防空演習強化應變。賴清德此行將過境美國，中國外交部回應稱，反對美方「以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。

（德國之聲中文網）台灣空軍司令部周四（11月28日）表示，為強化整體防衛作戰效能，並檢測應變與接戰程序，空軍周四清晨派遣各型機、艦及防空飛彈系統，執行「整體防空作戰計劃演練」。此次演習持續兩小時，從清晨5時至7時。

台灣空軍司令部強調，「面對敵情變化，將持續藉由各項實戰化訓練提升防衛韌性，以預應潛在威脅與挑戰，確保空防安全」。

中國聲稱台灣是其領土，並經常派遣戰機、無人機和軍艦繞台，以持續施加軍事壓力。

中國空飄氣球擾台

台灣也通報中國在台灣島附近放空飄氣球，稱此為中國擾台模式的一部分。

根據台灣國防部周四發布的即使軍事動態，截至11月28日6時的24小時內共發現13架中國軍機、7艘軍艦在台海周邊活動，另有2枚空飄氣球飄入台灣應變區域。軍方稱已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台灣國防部表示，第1枚氣球於周三下午1時52分進入基隆西北方60浬處、高度1萬6000呎，於下午3時33分消失；第2枚於同日下午4時4分進入基隆北方88浬應變區、高度1萬呎，傍晚5時22分消失。

上周日，台灣軍方也曾偵獲一枚中國空飄氣球進入相同水域。

中國再度發動環台軍演 台灣人怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

賴清德首度出訪 中國：一貫反對美台官方往來

台灣總統賴清德將於周六啟程訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帕勞，為期7天6夜。這是賴清德就任後首度出訪。上述太平洋島國是台灣僅存的12個邦交國中的其中三個。

台灣總統辦公室周四證實，賴清德此行將過境美國夏威夷及關島。中央社引述府方人士稱，元首外交行之有年，將循慣例處理，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則。賴清德此次過境夏威夷和關島，除了見老朋友，也會與智庫閉門交流座談。

中國外交部發言人毛寧周四在例行記者會上回應稱，一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會的普遍共識，「賴清德當局竄訪所謂的邦交國、搞政治操弄謀『獨』挑釁的行徑不可能得逞」。

毛寧表示：「我們一貫反對美台官方往來，反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由『竄美』，反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑。」

路透社本周引述消息人士報導，中國可能在賴清德12月6日結束訪問前或之後不久進行「聯合利劍-2024C」軍事演習，目的是在川普上任前「畫線立威」。

台灣民視新聞台引述台灣總統府發言人郭雅慧稱，若中國假借台灣總統出訪為由發動軍演，「將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁」。她強調，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，期待北京「放棄這類損人不利己的單邊行為」。

（綜合報導）

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