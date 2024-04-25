賴清德公佈新國安團隊 籲中國「有自信」面對台政府

民進黨籍的賴清德將於今年5月20日宣誓就職。他表示，面對中國進逼，台灣新的國安團隊面臨「前所未有」的挑戰。他一方面宣佈人事佈局，一方面也對中國釋放訊息。

（德國之聲中文網）台灣準總統賴清德週四（4月25日）公佈了最後一波內閣與國安人事，並表示面對嚴峻的地緣政治變化、區域霸權崛起，「新國安團隊面臨的挑戰前所未有」。

賴清德說：「面對極權主義的興起，中國的步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家的責任。」

他的國安團隊，最受矚目的是國防、外交首長和涉及兩岸關係的人事任命。其中，國防部長將由現國安會秘書長顧立雄接手，外交部長則是現總統府秘書長林佳龍；原來的外長吳釗燮將擔任國安會秘書長，原國安局長蔡明彥則將留任。至於海基會董事長，由現行政院副院長鄭文燦擔任；陸委會主委則是現海基會副董事長兼秘書長邱垂正。

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一般認為，賴清德的國安與兩岸政策大致延續現任台灣總統蔡英文的路線，強調主權與民主和平，一方面降低對中國的依賴，一方面加強與國際社會的連結。

接下來外界關注的是，賴清德在5月20日就職當天將拋出什麼樣的兩岸論述，北京又將如何解讀與回應。此前，國台辦曾形容賴清德及其副手蕭美琴是「雙毒（獨）組合」、批評他們「害台」。

準外交部長林佳龍在記者會上指出，台灣的處境「非常特別」，而外交關乎台灣的生存與發展；未來台灣的外交路線是「成熟穩健、令人信賴」，推廣「以民主為基礎的價值外交」，以及「產業日不落國的經貿外交」。

並非軍方背景的「文人」顧立雄出任國防部長，也被形容為新團隊的一大亮點。顧立雄說，他未來擔任防長的任務是強化台灣軍隊戰力，並促進台灣參與印太地區的「協同性嚇阻架構」；他的首要目標會是「複雜化對岸的算計，讓中國可能的軍事冒進作為，時間表不斷往後遞延」。

準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦等人，在台灣則被視為「和平務實路線的知中派」。據台灣中央社報導，東吳大學政治系助理教授陳方隅認為，邱垂正「與中國打交道時非常靈活，他是中共不會反對接觸的人」；而任命「溫和派」鄭文燦，則表明台灣新政府「對北京釋出善意」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮24日曾被問及對海基會人事的看法。當時她重申中方一貫立場，稱無論誰主掌海基會，關鍵在於台灣是否承認「九二共識」。

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賴清德向中國喊話

在內閣人事記者會上，賴清德呼籲中國「要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道」。

他強調，台灣在國際上與區域內扮演負責任的角色，對中國乃至國際社會而言，「就是一個善意」，而且台灣人「與人為善，非常希望兩岸能夠朝向和平的方向發展」；假如中國仍不願面對台灣民選合法政府，只願意在特定前提下跟台灣在野黨交流，對中國「不見得是好處」。

中國國台辦尚未回應賴清德的言論。此前，北京多次強調，兩岸對話的前提是台灣政府必須先接受「一個中國」原則及「九二共識」；賴清德所屬的民進黨政府拒絕接受此一前提。

近期，台灣在野黨國民黨政要頻繁造訪中國，例如台灣前總統馬英九過去2年兩度訪中，最近這一次更赴北京會晤中國國家主席習近平，舉行「馬習二會」。馬英九在今年1月台灣總統大選前接受DW專訪，曾稱就兩岸關係而言，必須「信任習近平」。

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蔡英文揮別8年執政

5月20日交棒給賴清德之後，蔡英文就會卸下8年的總統職務。根據非營利組織台灣民意基金會23日發佈的民調，45.4%的民眾滿意她處理兩岸關係方面的表現，48.1%不滿意。

對蔡英文在外交政策上的表現，滿意與不滿意者分別佔48.5%和46.3%。在她執政期間，台灣強化與美國與歐洲民主國家的往來，但也面臨索羅門群島、吉里巴斯、宏都拉斯、諾魯等太平洋與中南美國家先後與台灣斷交、轉向中國的局面。

至於對蔡英文國防政策的評價，滿意與否的差距較大，分別有52%的人滿意、40.7%不滿意。

整體而言，在該民調定義的八大施政面向上，台灣人民最滿意的是蔡英文的國防政策，以及沒收國民黨不當黨產等舉措；最不滿意的則是司法改革、經濟表現、兩岸關係等領域。

圖為台灣總統蔡英文與副總統賴清德去年10月10日出席雙十活動。（資料照） 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（綜合報導）

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