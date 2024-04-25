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賴清德公佈新國安團隊 籲中國「有自信」面對台政府

2024年4月25日

民進黨籍的賴清德將於今年5月20日宣誓就職。他表示，面對中國進逼，台灣新的國安團隊面臨「前所未有」的挑戰。他一方面宣佈人事佈局，一方面也對中國釋放訊息。

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圖為台灣總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴在今年1月13日的大選贏得勝利。（資料照）
圖為台灣總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴在今年1月13日的大選贏得勝利。（資料照）圖片來源： Ichito Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣準總統賴清德週四（4月25日）公佈了最後一波內閣與國安人事，並表示面對嚴峻的地緣政治變化、區域霸權崛起，「新國安團隊面臨的挑戰前所未有」。

賴清德說：「面對極權主義的興起，中國的步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家的責任。」

他的國安團隊，最受矚目的是國防、外交首長和涉及兩岸關係的人事任命。其中，國防部長將由現國安會秘書長顧立雄接手，外交部長則是現總統府秘書長林佳龍；原來的外長吳釗燮將擔任國安會秘書長，原國安局長蔡明彥則將留任。至於海基會董事長，由現行政院副院長鄭文燦擔任；陸委會主委則是現海基會副董事長兼秘書長邱垂正。

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一般認為，賴清德的國安與兩岸政策大致延續現任台灣總統蔡英文的路線，強調主權與民主和平，一方面降低對中國的依賴，一方面加強與國際社會的連結。

接下來外界關注的是，賴清德在5月20日就職當天將拋出什麼樣的兩岸論述北京又將如何解讀與回應。此前，國台辦曾形容賴清德及其副手蕭美琴是「雙毒（獨）組合」、批評他們「害台」。

準外交部長林佳龍在記者會上指出，台灣的處境「非常特別」，而外交關乎台灣的生存與發展；未來台灣的外交路線是「成熟穩健、令人信賴」，推廣「以民主為基礎的價值外交」，以及「產業日不落國的經貿外交」。

並非軍方背景的「文人」顧立雄出任國防部長，也被形容為新團隊的一大亮點。顧立雄說，他未來擔任防長的任務是強化台灣軍隊戰力，並促進台灣參與印太地區的「協同性嚇阻架構」；他的首要目標會是「複雜化對岸的算計，讓中國可能的軍事冒進作為，時間表不斷往後遞延」。

準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦等人，在台灣則被視為「和平務實路線的知中派」。據台灣中央社報導，東吳大學政治系助理教授陳方隅認為，邱垂正「與中國打交道時非常靈活，他是中共不會反對接觸的人」；而任命「溫和派」鄭文燦，則表明台灣新政府「對北京釋出善意」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮24日曾被問及對海基會人事的看法。當時她重申中方一貫立場，稱無論誰主掌海基會，關鍵在於台灣是否承認「九二共識」。

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賴清德向中國喊話

在內閣人事記者會上，賴清德呼籲中國「要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道」。

他強調，台灣在國際上與區域內扮演負責任的角色，對中國乃至國際社會而言，「就是一個善意」，而且台灣人「與人為善，非常希望兩岸能夠朝向和平的方向發展」；假如中國仍不願面對台灣民選合法政府，只願意在特定前提下跟台灣在野黨交流，對中國「不見得是好處」。

中國國台辦尚未回應賴清德的言論。此前，北京多次強調，兩岸對話的前提是台灣政府必須先接受「一個中國」原則及「九二共識」；賴清德所屬的民進黨政府拒絕接受此一前提。

近期，台灣在野黨國民黨政要頻繁造訪中國，例如台灣前總統馬英九過去2年兩度訪中，最近這一次更赴北京會晤中國國家主席習近平，舉行「馬習二會」。馬英九在今年1月台灣總統大選前接受DW專訪，曾稱就兩岸關係而言，必須「信任習近平」

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蔡英文揮別8年執政

5月20日交棒給賴清德之後，蔡英文就會卸下8年的總統職務。根據非營利組織台灣民意基金會23日發佈的民調，45.4%的民眾滿意她處理兩岸關係方面的表現，48.1%不滿意。

對蔡英文在外交政策上的表現，滿意與不滿意者分別佔48.5%和46.3%。在她執政期間，台灣強化與美國與歐洲民主國家的往來，但也面臨索羅門群島吉里巴斯宏都拉斯諾魯等太平洋與中南美國家先後與台灣斷交、轉向中國的局面。

至於對蔡英文國防政策的評價，滿意與否的差距較大，分別有52%的人滿意、40.7%不滿意。

整體而言，在該民調定義的八大施政面向上，台灣人民最滿意的是蔡英文的國防政策，以及沒收國民黨不當黨產等舉措；最不滿意的則是司法改革、經濟表現、兩岸關係等領域。

圖為台灣總統蔡英文與副總統賴清德去年10月10日出席雙十活動。（資料照）
圖為台灣總統蔡英文與副總統賴清德去年10月10日出席雙十活動。（資料照）圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（綜合報導）

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