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圖片來源： Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance
圖片來源： Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance
賀錦麗
美國民主黨籍政治人物、律師，第49任美國副總統、參議院議長。
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即時新聞
2024年11月2日
2024年11月2日
流行歌手帶動文化現象「brat」成為柯林斯詞典年度熱詞
2024年10月26日
2024年10月26日
中國駭客入侵美國電信 兩黨總統候選人團隊手機均遭截獲
2024年10月24日
2024年10月24日
微軟：中國用網軍干預美選 針對反中候選人
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深度報導
2024年美國大選結果對德國有何影響？
2024年美國大選結果對德國有何影響？
卡馬拉‧哈里斯還是川普？無論誰贏得今年的美國總統大選，其結果都將對德國產生重大影響——在哪些方面對德國尤為重要呢？
政治
2024年11月1日
2024年11月1日
美國選舉人團制度再受矚目 賀錦麗團隊欲說還休
美國選舉人團制度再受矚目 賀錦麗團隊欲說還休
美國大選膠著的選情讓人們再一次把目光投向備受爭議的選舉人團制度。民主黨副總統沃爾茲呼吁废除该制度，但是賀錦麗要求他在表達時要更加小心。
政治
2024年10月30日
2024年10月30日
川普 vs. 賀錦麗：中國偏好誰當選美國總統？
川普 vs. 賀錦麗：中國偏好誰當選美國總統？
距離2024美國總統大選只剩一週，中美學者對北京心目中偏好的人選意見分歧，但趨近一致的觀點是，無論最終誰當選，北京都不太可能迎來一個對中國友好的美國政權。
政治
2024年10月29日
2024年10月29日
華盛頓郵報不再為總統候選人背書 貝索斯怕川普报復？
華盛頓郵報不再為總統候選人背書 貝索斯怕川普报復？
距離美國總統大選不到十天，傳統的左派媒體《華盛頓郵報》摒棄一貫做法，不再公開表面支持某位候選人，引發巨大爭議。該報老闆貝索斯的顧慮是什麼？
媒體
2024年10月28日
2024年10月28日
記錄台北：迪化街上的美國大選
記錄台北：迪化街上的美國大選
美中關係和台海局勢是此次美國總統選戰中的一項重要議題。台灣上周發布的最新民調顯示，美國的選情受到近半數台灣民眾的關注。人群熙攘的迪化街上，記者隨機請一些路人談起了他們對美國大選的看法。
政治
2024年10月28日
2024年10月28日
美媒揭中國「鹽颱風」駭客行動 川普顧問通話遭截
美媒揭中國「鹽颱風」駭客行動 川普顧問通話遭截
據《華盛頓郵報》報導，川普團隊一位顧問的手機通話遭中國駭客攔截。中國多次主張無意介入美國大選，但這波駭客行動還是再度引發了各界質疑。
政治
2024年10月28日
2024年10月28日
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焦點話題
美國經濟真的在乎誰當總統嗎？
在過去的15年裡，與其他國家相比，美國的經濟表現令人難以置信地強勁——增加了數百萬個就業崗位，並迅速地從新冠疫情的震蕩中復甦。美國經濟真的需要「讓美國再次偉大」嗎？
經濟
2024年10月22日
2024年10月22日
力挺以色列 對美國意味著什麼？
儘管中東局勢在不斷升級，但美國對以色列的堅定支持似乎仍沒有絲毫動搖。專家們普遍認為，華盛頓對以色列的支持立場也將會對即將舉行的美國大選產生影響。
政治
2024年10月6日
2024年10月6日
美國印度裔會全力為賀錦麗助選嗎？
無論賀錦麗 (Kamala Harris，也譯賀錦麗) 未來的總統競選之路如何，她的政治旅程都已開創先河。擁有印度與牙買加血統的她成為民主黨總統候選人，這標誌著美國印度裔的政治影響力日益增大。她是否會得到美國印度裔的支持？
政治
2024年8月25日
2024年8月25日
02:54 分鐘
拜登：我為祖國奉獻了一切
在美國民主黨全國黨代會上，拜登深情告別黨內同僚，並呼籲大家「為自由而投票」，全力支持哈裡斯竞逐下屆美國總統。
政治
2024年8月20日
2024年8月20日
01:46 分鐘
民主黨全國代表大會：哈裡斯的重要舞台
民主黨今年的競選有很不傳統的部分，已經通過線上投票確認哈裡斯为其总統候選人。那麼今年的民主黨全國代表大會（DNC）有什麼值得期待的地方？
政治
2024年8月19日
2024年8月19日
拜登退選力推賀錦麗出戰 各界怎麼看？
堅持了數週，美國總統拜登不敵黨內「逼宮」聲浪，宣佈退選。他「欽點」的總統候選人是現任副總統賀錦麗，但她能否贏得民主黨內多數支持，仍是未知數。
政治
2024年7月22日
2024年7月22日
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