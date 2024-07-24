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賀錦麗民調微幅領先川普 兩人誰會贏？

2024年7月24日

拜登退選後，賀錦麗迅速凝聚民主黨內多數代表的支持，取得正式提名可說勝券在握；最新民調更顯示，她對上川普有些微優勢。兩人政策雖各有不同，但面對中國，有專家認為他們都會採取更強硬的立場。

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拜登退選後，川普接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時曾稱，賀錦麗比拜登「更容易打敗」。（資料照）
拜登退選後，川普接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時曾稱，賀錦麗比拜登「更容易打敗」。（資料照）圖片來源： Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance | Shawn Thew/Pool EPA/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）美國總統拜登退出2024年總統大選之後，路透社週三（7月24日）公佈本週最新民調，顯示美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以2個百分點的微幅優勢，領先美國前總統川普，兩人分別有44%和42%的支持。相較之下，上週的民調是拜登以2個百分點落後川普。

本週民調中，約有80%的民主黨支持者看好拜登，91%看好賀錦麗。四分之三的民主黨選民同意，民主黨及其支持者現在應力挺賀錦麗；只有四分之一希望有多位可能的候選人出來爭取黨內提名。

大約56%的選民認同賀錦麗「思維清晰，能應付挑戰」；49%的選民對川普持此一評價；拜登則只有22%。

拜登的年紀、健康狀況與認知能力是他遭受廣泛質疑的主要原因；6月底，81歲的拜登在電視辯論對上78歲的川普時表現不佳，隨後面臨黨內要求他退選的「逼宮」聲浪，最後他在上週末宣佈改支持59歲的賀錦麗出馬

賀錦麗能夠打敗川普嗎？

7月初至今，賀錦麗與川普在路透社民調之中彼此拉鋸，雙方互有領先，但領先的幅度皆落在3個百分點的誤差範圍內。美國全國民調雖是透露民眾投票取向的重要訊號，但在選舉人團的選制之下，最後常常是由少數幾個搖擺州左右選舉結果。

親川普的民調機構淡化了賀錦麗支持率上升的趨勢，主張這是因為媒體大篇幅報導她要角逐總統，才帶來暫時的民調上升。共和黨陣營的民調員法比奇歐（Tony Fabrizio）在一份分發給媒體的備忘錄內寫道：「接下來幾天內可能會開始浮現這樣的（支持）上漲，並持續一陣子。」

賀錦麗在民主黨內「勢不可擋」

民主黨將於8月19日至22日在芝加哥舉辦全國代表大會，正式決定由誰代表民主黨參選。自拜登退選後，目前仍無其他人選公開出面與賀錦麗競爭。

現階段，前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、現任眾院少數黨領袖傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）、參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等黨內重要人士皆替賀錦麗背書。民主黨籍的州長和議員亦陸續表態支持賀錦麗，其中有些人是潛在的副手人選，例如賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro），以及亞利桑那參議員凱利（Mark Kelly）。

圖為賀錦麗7月23日在威斯康辛出席造勢活動。
圖為賀錦麗7月23日在威斯康辛出席造勢活動。圖片來源： Kevin Mohatt/REUTERS

美聯社的統計顯示，賀錦麗已獲超過3千位民主黨代表支持，超過取得正式提名的門檻。眼看大選只剩下100多天，這樣的趨勢顯示，民主黨嘗試拋開過去數週來圍繞著拜登是否退選而產生的內訌，轉而迅速凝聚對賀錦麗的支持。

賀錦麗的競選團隊稱，她宣佈角逐總統之後的24小時內，就有超過88.8萬人捐款支持，總計募得約8100萬美元的資金，創下紀錄。從週日（21日）到現在，她已得到超過1億美元的捐款。

賀錦麗原先就是拜登的競選搭檔，因此「順理成章」接手了拜登剩餘的9千多萬美元選舉經費。不過，川普陣營週二（23日）向美國聯邦選舉委員會提出抗議，認為此舉是違法的。據《紐約時報》報導，川普方的主張在法律上能否站得住腳，專家意見不一；目前不清楚選舉委員會將做出什麼決定。

賀錦麗vs.川普：對中國立場如何？

週二（23日），川普在一場媒體通話會上說，他「絕對」會想跟賀錦麗辯論，而且有意舉行不只一場。此前，兩黨已約定好的兩場辯論訂在在6月與9月，分別由美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）轉播。不過，川普23日說他「不喜歡」ABC，暗示他希望找其他媒體主辦。

6月27日，川普與拜登舉行電視辯論。（資料照）
6月27日，川普與拜登舉行電視辯論。（資料照）圖片來源： Will Lanzoni/CNN/ZUMA Press Wire//picture alliance

賀錦麗23日現身重要搖擺州威斯康辛，這是第一場以賀錦麗為主的大選造勢活動。威州過去數十年來傾向民主黨，但投票結果普遍都顯示共和黨與民主黨只差1或2個百分點；2016年，拿下威州的是川普。

賀錦麗在威州抨擊川普可能「讓美國走回頭路」。「我們是想生活在一個自由、同理、法治的國家，還是充滿混亂、恐懼和仇恨的國家？」她也批評川普傾向反墮胎權的立場。

兩人對中國的政策亦是關注重點。香港大學當代中國與世界研究中心主任李成22日接受《南華早報》訪問，他認為不論最後由賀錦麗或川普勝選，美中之間都不太可能直接爆發衝突，但兩人都會在選戰中對北京採取更強硬的立場。

在李成看來，儘管美國國內存在廣泛的反中情緒，但與中國爆發戰爭並不會凝聚美國，而且若在選戰時過於批評中國，可能適得其反。

川普槍擊、換拜聲浪：華裔選民怎麼看？

有觀察指出，跟中國有關的議題在今年的選舉內不像過去一樣佔據焦點。儘管如此，川普及其副手萬斯（J.D. Vance）的「美國優先」政策背後，仍把中國視為美國重大的「威脅」。

萬斯在共和黨大會上便批評華府政客讓「廉價的中國產品和外國勞工」氾濫美國，認為應「阻止中國共產黨踩在美國公民的背上，建立他們自己的中產階級」。

川普則把中國描繪成大量美國就業機會消失的元兇，還說若其他國家希望在美國銷售產品，就要在美國製造，「若他們不同意，那我們就對每輛車施加大約100%到200%的關稅，讓它們在美國賣不了」。

川普竞選搭檔萬斯其人

至於賀錦麗對中國的態度，部分專家認為她應會延續拜登的政策。美國網媒POLITICO分析指出，她身為美國副總統，跟其他現任政府官員一樣，都公開支持「去風險」等對中政策；在她2020年大選期間與時任副總統彭斯（Mike Pence）辯論時，則曾質疑川普「輸掉貿易戰」、認為關稅傷害美國經濟。

賀錦麗也對維吾爾人權、香港民主等議題積極發聲。關於台灣，她曾於2022年9月表示，美國將繼續維持長期以來的政策，支持台灣自衛。

川普和拜登都多次被問及「美國是否保衛台灣」：拜登不只一次表態美國會出手，與美國的「戰略模糊」政策有所差異；川普在7月中旬刊出的彭博社訪問中則引發爭議，當時他把美國對台灣形容為「保險公司」，認為台灣應該付錢換取防衛。

（路透社、美聯社等）

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