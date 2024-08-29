「費用可以五五分」——澳總理與美官員閒聊意外被拍

（德國之聲中文網）"我們有了重大突破，這將帶來巨大變化"，澳洲总理阿爾巴尼斯手拿一杯咖啡，對美國資深外交官、常務副國務卿庫爾特‧坎貝爾（Kurt Campbell）這樣說道。坎貝爾回答道，"太棒了。我和凱文（陸克文）討論過這個問題，你知道，我們本來也打算這麼做的，但他跟我們說不要，所以我們就沒有這樣做。我們把車道讓給你們，你們去吧！"阿爾巴尼斯於是開玩笑似的笑著說："如果你們願意，費用我們可以五五分。只花你們一點錢。"

本周四（8月28日），紐西蘭廣播電台記者在太平洋島國論壇峰會上拍到了這段阿爾巴尼斯與坎貝爾私下聊天的影片。

太平洋島國論壇峰會當天批准通過了由澳洲出资四億澳元（約合2.71億美元)建立多國太平洋警察部隊的太平洋警務倡議（Pacific Policing Initiative）。

澳洲一直試圖將該計劃描繪成一個由太平洋島國發起的倡議。因此，阿爾巴尼和坎貝爾的這段錄像很可能將助長中國經常提出的指控，即澳洲在该地區按照美國的意願行事，而且兩國都專注於對抗北京日益增長的影響力。

爭奪地緣政治影響力

周四晚些時候，當被記者問及是不是說了不該說的，阿爾巴尼斯憤怒地表示："我知道這個私人對話影片。坎貝爾是我的朋友，我們正在聊天。"他說，""有人，你知道，不管是誰做了這件事，他們都應該考慮一下自己的新聞職業道德。這是一次私人談話。這是一次愉快的談話，也是一次友好的談話，就是這樣。如果試圖從中解讀出些什麼，說實話，那一定是沒事幹了。"他還稱，美國沒有分擔四億澳元費用的計劃。"這（該倡議）是太平洋地區主導的，由警察部長們領導的，他們已經就此事開會一年了。"

中國的太平洋盟友--尤其是瓦努阿圖和索羅門群島--曾表示擔心，這項警務倡議旨在從地緣政治上排擠北京。

中國曾試圖在2022年和該地區國家達成一項區域性安全協議，但未能成功。此後，中國一直在為一些資源不足的太平洋島國的警察部隊提供武術訓練和中國製造的車輛。

雖然參加太平洋島國論壇的所有成員原則上都認可該協議，但各國領導人可以決定他們參與的程度，甚至是否參與。

（法新社）

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