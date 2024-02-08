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貝多芬音樂節

每年一度的貝多芬國際音樂節在德國波昂舉行，波昂也是音樂大師貝多芬的出生地。

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深度報導

Beethoven-Haus Bonn, Hofseite

貝多芬：《C大調三重協奏曲》

貝多芬：《C大調三重協奏曲》

《C大調三重協奏曲》相傳是貝多芬為他的貴族學生魯道夫大公登堂演奏而設計的，表現出濃厚的室內樂沙龍風。請聽土耳其國家青年愛樂樂團的演奏。
音樂2024年2月8日
波昂貝多芬故居的鋼琴收藏

貝多芬:《六首鋼琴小品》

貝多芬:《六首鋼琴小品》

貝多芬的《六首鋼琴小品》完成於1823年到1824年，是貝多芬鋼琴小品創作的精華，也是其晚期創作中的璀璨明珠。
文化2024年1月26日
International Telekom Beethoven Competition Bonn 2011

貝多芬：11首鋼琴小品

貝多芬：11首鋼琴小品

貝多芬的《11首鋼琴小品》出版於1823年，創作於不同的時期。這些鋼琴小品風格迥異，或為即興曲，或採用德國民歌形式，有的為弦樂四重奏風格，有的帶有德國舞曲的色彩。
音樂2024年1月19日
Deutschland Illustration von Ludwig van Beethoven

貝多芬歌曲三首

貝多芬歌曲三首

貝多芬一生作有鋼琴伴奏或樂隊伴奏的獨唱歌曲、詠嘆調和合唱歌曲將近一百首。請聽《悲之喜 》、《憧憬》和《贈彩繪的緞帶》三首以歌德詩歌創作的歌曲。
音樂2023年12月15日
Flash-Galerie Beethoven als Kitschfigur

貝多芬：《七首鋼琴小品》

貝多芬：《七首鋼琴小品》

《七首鋼琴小品》（7 Bagatelles）是貝多芬的早期作品，短小精悍，旋律優雅。請聽華人青年鋼琴家閆競舸的演奏。
音樂2023年11月23日
Sonderausstellung | Ein heiterer Blick auf Beethoven

貝多芬：第9小提琴奏鳴曲

貝多芬：第9小提琴奏鳴曲

貝多芬的第9小提琴奏鳴曲，別稱《克魯采奏鳴曲》，被譽為古典主義時期小提琴奏鳴曲的巔峰之作。
音樂2023年10月12日
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