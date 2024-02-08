You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
貝多芬音樂節
每年一度的貝多芬國際音樂節在德國波昂舉行，波昂也是音樂大師貝多芬的出生地。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
貝多芬：《C大調三重協奏曲》
貝多芬：《C大調三重協奏曲》
《C大調三重協奏曲》相傳是貝多芬為他的貴族學生魯道夫大公登堂演奏而設計的，表現出濃厚的室內樂沙龍風。請聽土耳其國家青年愛樂樂團的演奏。
音樂
2024年2月8日
2024年2月8日
貝多芬:《六首鋼琴小品》
貝多芬:《六首鋼琴小品》
貝多芬的《六首鋼琴小品》完成於1823年到1824年，是貝多芬鋼琴小品創作的精華，也是其晚期創作中的璀璨明珠。
文化
2024年1月26日
2024年1月26日
貝多芬：11首鋼琴小品
貝多芬：11首鋼琴小品
貝多芬的《11首鋼琴小品》出版於1823年，創作於不同的時期。這些鋼琴小品風格迥異，或為即興曲，或採用德國民歌形式，有的為弦樂四重奏風格，有的帶有德國舞曲的色彩。
音樂
2024年1月19日
2024年1月19日
貝多芬歌曲三首
貝多芬歌曲三首
貝多芬一生作有鋼琴伴奏或樂隊伴奏的獨唱歌曲、詠嘆調和合唱歌曲將近一百首。請聽《悲之喜 》、《憧憬》和《贈彩繪的緞帶》三首以歌德詩歌創作的歌曲。
音樂
2023年12月15日
2023年12月15日
貝多芬：《七首鋼琴小品》
貝多芬：《七首鋼琴小品》
《七首鋼琴小品》（7 Bagatelles）是貝多芬的早期作品，短小精悍，旋律優雅。請聽華人青年鋼琴家閆競舸的演奏。
音樂
2023年11月23日
2023年11月23日
貝多芬：第9小提琴奏鳴曲
貝多芬：第9小提琴奏鳴曲
貝多芬的第9小提琴奏鳴曲，別稱《克魯采奏鳴曲》，被譽為古典主義時期小提琴奏鳴曲的巔峰之作。
音樂
2023年10月12日
2023年10月12日
顯示更多
廣告