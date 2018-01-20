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谷開來
中共著名政治人物薄熙來的妻子。
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深度報導
張曉軍獄外現身 曾協助谷開來謀殺
張曉軍獄外現身 曾協助谷開來謀殺
一名接近薄熙來家庭的消息人士向《南華早報》透露，曾經協助薄谷開來謀殺英國商人海伍德的張曉軍參加了薄一波的悼念活動。
政治
2018年1月20日
2018年1月20日
德語媒體：巴拿馬文件之「薄谷開來篇」
德語媒體：巴拿馬文件之「薄谷開來篇」
《南德意志報》本周四發表了題為「太子黨」（Die Prinzlinge）的文章，結合已知消息以及「巴拿馬文件」最新披露的訊息，重新構築了中國「太子黨」呼風喚雨的「政治驚悚劇」。
2016年4月8日
2016年4月8日
英媒：國際田聯著手調查馬家軍事件
英媒：國際田聯著手調查馬家軍事件
中國前長跑運動員、多項世界紀錄保持者王軍霞90年代在一封聯名信中表示，在其運動生涯中，自己和其隊友被迫系統性使用違禁藥物。國際田聯將從這份聯名信入手，對事件展開調查。
2016年2月5日
2016年2月5日
法院建議薄谷開來、劉志軍死緩改無期
法院建議薄谷開來、劉志軍死緩改無期
中國多家媒體周一（12月14日）報導，北京法院今年11月16日公示，建議將薄谷開來、劉志軍兩人的刑期減為無期徒刑。理由是兩人服刑期間無故意犯罪，且表現良好。
2015年12月14日
2015年12月14日
薄熙來前商業夥伴徐明獄中去世
薄熙來前商業夥伴徐明獄中去世
繼2012年3月有媒體報導稱，實德集團董事長徐明被控制後，有關其被捕到被判刑的過程一直不為人知。現在有消息稱，這名中共落馬高官薄熙來的前商業夥伴已死亡，他本該明年9月服刑期滿。
2015年12月6日
2015年12月6日
薄熙來長子李望知感嘆「人生苦短」
薄熙來長子李望知感嘆「人生苦短」
薄熙來的長子李望知發布微博，講述他現在與獄中生父的關係。
2015年1月2日
2015年1月2日
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