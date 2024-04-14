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Google, 美國公司，核心業務為網路搜索。
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購物APP拼多多暗藏惡意軟體?
購物APP拼多多暗藏惡意軟體?
中國購物應用程式拼多多看似方便又能撿便宜，每月有7.5億活躍用戶。但網路安全專家稱，拼多多暗藏惡意軟體，可能窺探用戶手機中的個資!
經濟
2024年4月14日
2024年4月14日
01:30 分鐘
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
經濟學者沈凌發現，中國的網路公司無論從營收還是研發費用來講，都遠不及美國同行。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行們或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。但也有例外。
沈凌
評論
技術
2024年4月7日
2024年4月7日
受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能
受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能
谷歌上周五宣佈暫停人像生成功能，起因是受到"反白人"的批評，比如，有用戶稱，谷歌所生成的"納粹時期德國士兵"圖像有黑人和亞洲女性面孔。除此之外，谷歌還受到批評，拒絕生成與抗議運動有關的圖像，其中也包括天安門廣場抗議或香港民主運動。
技術
2024年2月26日
2024年2月26日
科技業大佬為何也害怕ChatGPT？
科技業大佬為何也害怕ChatGPT？
圖像生成工具Midjourney和聊天機器人ChatGPT引發了關於人工智慧技術安全性的激辯。馬斯克和谷歌总裁皮查伊都呼籲嚴格監管，甚至希望暫停發展人工智慧。
技術
2023年4月21日
2023年4月21日
03:37 分鐘
AI聊天機器人方興未艾 谷歌微軟百度爭相入場
AI聊天機器人方興未艾 谷歌微軟百度爭相入場
不久前，微軟剛剛宣佈擴大投資眼下爆火的人工智慧聊天程序ChatGPT；現在，竞争对手谷歌也宣佈將推出自己的AI聊天程序Bard，並將與搜索引擎進行整合。百度也在同一天宣佈即將推出自己的聊天機器人文心一言。
技術
2023年2月7日
2023年2月7日
谷歌母公司Alphabet宣佈裁員1.2萬
谷歌母公司Alphabet宣佈裁員1.2萬
在疫情時代，網路產業曾經一片繁榮景象，而各大科技巨頭也紛紛增加雇員。如今疫情「紅利」已經結束，在經濟大環境蕭條和通貨膨脹的壓力之下，這些科技公司又開始大幅裁員。谷歌母公司Alphabet也步入了這一行列。
經濟
2023年1月21日
2023年1月21日
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