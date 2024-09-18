谷歌上訴成功，免交歐盟15億歐元罰款

歐盟普通法院裁定谷歌贏得一起訴訟，不需要支付一筆數目為14.9億歐元（16.7億美元）的罰款。這是歐盟在過去十年內對谷歌開出的三大罰單之一。

（德國之聲中文網）歐盟普通法院周三（9月18日）裁定谷歌贏得一起訴訟，不需要支付一筆數目為14.9億歐元（16.7億美元）的罰款。

歐盟委員會於 2019 年對谷歌開出了這筆巨額罰單，指控這家美國科技巨頭在搜索結果中優先顯示自己的購物鏈接，違反了競爭法規。

谷歌辯稱多年前已使其業務行為符合歐盟的規定。

法官在裁決中表示："普通法院完全撤銷了歐盟委員會的決定。"

谷歌發表聲明表示，該公司對法院承認原決定存在錯誤並撤銷罰款感到"高興"，"我們將仔細閱讀整個判決書。"

上周，谷歌在另一項反壟斷罰款的上訴中敗訴。 圖片來源： Andrew Matthews/empics/picture alliance

法院裁定歐委會犯錯

歐盟委員會作為該聯盟的反壟斷監督機構，指控谷歌在其與網站簽訂的合同中設有排他性條款，限制其競爭對手的廣告。

然而，谷歌表示在2016年已經修改了這些條款，使其符合歐盟法律。

歐盟普通法院表示，委員會在評估這些合同時"犯了錯誤"。該項裁決仍可上訴。

這筆款項是歐盟在過去十年內對谷歌開出的三大罰單之一。上周，谷歌在另一項反壟斷罰款的上訴中敗訴。在那起案件中，歐盟成功論證了谷歌優先顯示其自己的購物鏈接而不是第三方網站，妨礙了市場競爭。

（美聯社、德新社）

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