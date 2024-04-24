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議會
議會是立法機關的一種型態，由人民中選出一定數量的代表者組成以執行立法權；這些代表者稱為議員，可以透過直接選舉或間接選舉產生、也可能是委任的。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月22日
2024年4月22日
馬爾地夫親中政黨贏得壓倒性選舉勝利
2024年4月18日
2024年4月18日
美國會將表決外國援助法案 拜登：對世界表態
2024年4月10日
2024年4月10日
韓國國會選舉投票創新高 尹錫悅期中考失利
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
歐洲及德國議會代表團訪問台灣
歐洲及德國議會代表團訪問台灣
上周剛在布魯塞爾會晤了候任台灣副總統蕭美琴，德台對話平台聯席主席之一的包瑞翰又率領歐洲及德國綠黨代表團訪問台灣。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果
德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果
美國眾議院上周通過了TikTok剝離法案，要求中國母公司剝離TikTok，否則TikTok將在美國被禁止。雖然這一法案能否通過，還需由美國參議院和美國總統最終定奪，但相關的討論還是引起了德語媒體的關注。
媒體
2024年3月18日
2024年3月18日
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
美眾議院表決通過：TikTok必須與字節跳動剝離 否則被禁
美眾議院表決通過：TikTok必須與字節跳動剝離 否則被禁
在美國擁有1.7億用戶的TikTok，如今面臨或者與中國母公司字節跳動剝離、或者被禁。美國國會眾議院周三表決通過了相關決議。中國外交部稱之為霸凌行徑，將反噬美國。
經濟
2024年3月13日
2024年3月13日
德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理
德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理
中國一年一度的人大會議已經結束，會議的內容和議題並無太多新意，但取消總理記者會和修訂國務院組織法均向外界發出了一個明顯的訊號，那就是中國黨和國家領導人習近平的權力正在進一步的穩固和擴展。
媒體
2024年3月11日
2024年3月11日
中國起重機是「特洛伊木馬」？廠家:沒有風險
中國起重機是「特洛伊木馬」？廠家:沒有風險
中國生產的港口起重機遍佈全球各大港口，被美國一些安全官員懷疑構成國安風險。上海振華重工因被美國媒體點名成為國際關注目標。該公司現在公開回應有關質疑。
政治
2024年3月10日
2024年3月10日
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焦點話題
德國女議員比例全球排名下跌 中國排第幾？
德國聯邦議院中，女性議員的比例超過三分之一，但在最新的國際排名中卻滑落至第47位。中國則以略高於四分之一的人大女性代表的比例排名第89，接近全球各國的平均值。位於榜首的是很多人想不到的一個非洲國家。
政治
2024年3月6日
2024年3月6日