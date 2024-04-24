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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

議會

議會是立法機關的一種型態，由人民中選出一定數量的代表者組成以執行立法權；這些代表者稱為議員，可以透過直接選舉或間接選舉產生、也可能是委任的。

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即時新聞

2024年4月24日

歐洲議會通過《供應鏈法》

2024年4月22日

馬爾地夫親中政黨贏得壓倒性選舉勝利

2024年4月18日

美國會將表決外國援助法案 拜登：對世界表態

2024年4月10日

韓國國會選舉投票創新高 尹錫悅期中考失利

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深度報導

歐盟與台灣的關係在過去幾年裡直線升溫

歐洲及德國議會代表團訪問台灣

歐洲及德國議會代表團訪問台灣

上周剛在布魯塞爾會晤了候任台灣副總統蕭美琴，德台對話平台聯席主席之一的包瑞翰又率領歐洲及德國綠黨代表團訪問台灣。
政治2024年3月25日
TikTok在美國若被禁，會有何種後果？

德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果

德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果

美國眾議院上周通過了TikTok剝離法案，要求中國母公司剝離TikTok，否則TikTok將在美國被禁止。雖然這一法案能否通過，還需由美國參議院和美國總統最終定奪，但相關的討論還是引起了德語媒體的關注。
媒體2024年3月18日
紡織業是污染最嚴重的行業。該行業佔溫室氣體排放量的10%，是水的主要污染源。

法國議會通過法案遏制快時尚發展

法國議會通過法案遏制快時尚發展

法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
經濟2024年3月15日
如果字節跳動不出售Tiktok，這一社交平台將面臨在美被禁

美眾議院表決通過：TikTok必須與字節跳動剝離 否則被禁

美眾議院表決通過：TikTok必須與字節跳動剝離 否則被禁

在美國擁有1.7億用戶的TikTok，如今面臨或者與中國母公司字節跳動剝離、或者被禁。美國國會眾議院周三表決通過了相關決議。中國外交部稱之為霸凌行徑，將反噬美國。
經濟2024年3月13日
"習近平佔據舞台中央，是唯一的決策者"

德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理

德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理

中國一年一度的人大會議已經結束，會議的內容和議題並無太多新意，但取消總理記者會和修訂國務院組織法均向外界發出了一個明顯的訊號，那就是中國黨和國家領導人習近平的權力正在進一步的穩固和擴展。
媒體2024年3月11日
中國起重機佔全美國各港口貨櫃起重設備的80%

中國起重機是「特洛伊木馬」？廠家:沒有風險

中國起重機是「特洛伊木馬」？廠家:沒有風險

中國生產的港口起重機遍佈全球各大港口，被美國一些安全官員懷疑構成國安風險。上海振華重工因被美國媒體點名成為國際關注目標。該公司現在公開回應有關質疑。
政治2024年3月10日
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焦點話題

德國女性議員比例35%，內閣部長中女性近半

德國女議員比例全球排名下跌 中國排第幾？

德國聯邦議院中，女性議員的比例超過三分之一，但在最新的國際排名中卻滑落至第47位。中國則以略高於四分之一的人大女性代表的比例排名第89，接近全球各國的平均值。位於榜首的是很多人想不到的一個非洲國家。
政治2024年3月6日